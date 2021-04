Hiszpania wielokrotnie upominana przez KE w ciągu ostatnich miesięcy

W ciągu ostatnich miesięcy lewicowy rząd Hiszpanii został wielokrotnie upomniany przez Komisję Europejską - zauważył w poniedziałek „20minutos.es”.

Bruksela interweniowała w związku z rządowymi planami reformy najwyższego organu władzy sadowniczej (CGPJ), sytuacją gospodarczą kraju (wysokim bezrobociem i rekordowym zadłużeniem publicznym, a także brakiem konsekwencji w restrykcjach antycovidowych) - przypomniał "20minutos.es".

Już w styczniu KE ostrzegła, że reforma najwyższego organu władzy sadowniczej powinna bazować na "normach europejskich", co implikuje "nie mniej niż połowę" członków CGPJ wybieranych przez sędziów. W tym tygodniu wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova powtórzyła to samo ministrowi sprawiedliwości w Madrycie Juanowi Carlosowi Campo.

"20minutos.es" odnotował, że KE jednak nie sprzeciwiła się ograniczeniu władzy CGPJ, aby nie mogła wybierać nowych sędziów podczas pełnienia obowiązków już po wygaśnięciu mandatu, sytuacji będącej wynikiem impasu politycznego.

Sprzeciwiła się natomiast obniżeniu liczby głosów deputowanych z 3/5 do większości absolutnej dla wybrania nowego składu organu sędziowskiego. Taka reforma pozwoliłaby koalicyjnemu rządowi Pedro Sancheza na objęcie kontroli nad CGPJ dzięki możliwości osiągnięcia większości absolutnej w parlamencie.

Skład CGPJ w Hiszpanii nie jest odnawiany od końca 2018 r. ze względu na impas polityczny między socjalistycznym rządem i prawicową opozycyjną (PP). Po interwencji Brukseli minister Campos ogłosił wycofanie się rządu z planów reformy ograniczającej liczbę głosów do wybierania sędziów.

Lider opozycyjnej prawicowej PP Pablo Casado zapewnił, że podtrzymuje swoje warunki dla odnowienia składu CGPJ i oskarżył rząd o brak woli do wzmocnienia niezależności sędziów.

"Nie zrezygnujemy z żądania, aby to sędziowie wybierali co najmniej połowę sędziów CGPJ, zgodnie z Konstytucją i Europą, i co obiecywał Sanchez podczas swojej kampanii wyborczej" - powiedział.

Od początku pandemii KE rekomenduje rządowi podjęcie działań dla wsparcia gospodarki, w tym na rzecz zatrudnienia, inwestycji publicznych i prywatnych oraz zagwarantowanie finansów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W ciągu ostatnich miesięcy Bruksela podnosiła alarm w związku z rekordowym poziomem długu publicznego (ponad 117 proc. PKB pod koniec 2020 r.) oraz wysokim bezrobociem (16,4 proc., według danych Eurostatu). Wskaźnik bezrobocia w Hiszpanii jest najwyższy w UE, a wśród młodych ludzi sięga prawie 40 proc.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), deficyt budżetowy i dług publiczny kraju będą bardzo wysokie przez co najmniej następnych pięć lat.

W lutym KE przewidywała nieco lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego dla Hiszpanii: z 5,4 proc. do 5,6 proc. w 2021 r. i z 4,8 proc. do 5,3 proc. w 2022 r. Według tych szacunków, wzrost gospodarczy Hiszpanii będzie należał do najwyższych w UE, obok Francji.

Pomimo tego, Bruksela wskazała na ryzyko wzrostu niewypłacalności firm, zwłaszcza w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię.

KE zwróciła uwagę rządowi Hiszpanii na "brak spójności" w polityce powstrzymywania koronawirusa podczas Wielkiego Tygodnia. Podczas gdy do Madrytu przyjeżdżali turyści zagraniczni, mobilność między regionami w kraju była wtedy ograniczona. Zdaniem Brukseli, obostrzenia powinny być podobne niezależnie od tego, czy dotyczą mobilności wewnątrzkrajowej czy zagranicznej.

Przypomniała, że swoboda poruszania się w przestrzeni Schengen jest prawem fundamentalnym Europejczyków, a kompetencje w tym obszarze należą do UE.

Z Saragossy Grażyna Opińska