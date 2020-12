Hiszpania: Władze Galicii tworzą kordon sanitarny z powodu sytuacji epidemicznej w Portugalii

Rząd wspólnoty autonomicznej Galicii opublikował w czwartek dekret, na podstawie którego obejmie kordonem sanitarnym ten położony w północno-zachodniej Hiszpanii region. Jego władze wyjaśniły, że nowe obostrzenia wynikają z wciąż trudnej sytuacji epidemicznej w sąsiedniej Portugalii.

Uchwalony w środę dekret wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się osób przez północną część granicy portugalsko-hiszpańskiej. Restrykcje nie dotyczą osób, które przekraczają granicę w celu wykonywania pracy.

Kordon sanitarny wokół Galicii zacznie obowiązywać od północy w piątek i potrwa co najmniej do 9 grudnia. Jego wprowadzenie oznacza nie tylko utrudnienia we wjeździe do tego regionu od strony Portugalii, ale także z sąsiadujących hiszpańskich wspólnot autonomicznych Asturii oraz Kastylii i Leonu. Dotychczas był on zakazany w weekendy oraz święta.

W sytuacji utrzymywania się trudnej sytuacji epidemicznej w Portugalii, regionalny rząd Alberto Nuneza Feijoo nie wyklucza wydłużenia obowiązywania obostrzeń epidemicznych.

Uzasadniając wprowadzenie kordonu sanitarnego Nunez Feijoo zastrzegł, że korzysta z nadanego władzom regionów przez rząd Pedra Sancheza prawa do samodzielnego decydowania przez wspólnoty autonomiczne o ewentualnym wprowadzeniu obostrzeń lub ich luzowaniu.

Podczas ostatniej doby w Galicii zanotowano 350 nowych zakażeń koronawirusem, z których ponad 100 potwierdzono w aglomeracji Vigo.

W Portugalii w środę potwierdzono blisko 3,4 tys. dziennych zakażeń koronawirusem oraz 68 zgonów.

Marcin Zatyka