Hiszpania: Wojsko pomogło zaszczepić przeciw Covid-19 ponad 100 tys. osób

Personel medyczny sił zbrojnych Hiszpanii pomógł zaszczepić przeciw Covid-19 ponad 100 tys. obywateli tego kraju - podało w sobotę ministerstwo obrony w Madrycie. W 47-milionowej Hiszpanii podwójną dawkę szczepionki przyjęło już 38,1 mln osób, czyli prawie 90,5 proc. ludności powyżej 12. roku życia.

Resort obrony przypomniał, że tylko ostatniej doby liczba osób zaszczepionych przez wojskowych medyków zwiększyła się o 20 tys.

W sobotę premier Pedro Sanchez zapowiedział, że najpóźniej do końca czerwca Hiszpania wyprodukuje własną szczepionkę przeciwko Covid-19. Sprecyzował, że będzie ona wytwarzana tylko w krajowych zakładach farmaceutycznych.

Szef centrolewicowego rządu ujawnił też, że do sobotniego popołudnia hiszpańskie służby medyczne skierowały w sumie 5 mln dawek szczepionki do państw rozwijających się. Trafiły one głównie do krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Dotychczas w Hiszpanii potwierdzono ponad 8 mln zachorowań na Covid-19, a także 90,7 tys. zgonów spowodowanych tą chorobą.

Wprawdzie w sobotę ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie podało bilansu dotyczącego pandemii, ale z komunikatów służb regionalnych wynika, że szósta fala Covid-19 w tym kraju nie ustępuje. Jedynie we wspólnocie autonomicznej Andaluzji, na południu, odnotowano nieznaczny spadek dobowej liczby zakażeń koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii podało tymczasem, że analiza wód ściekowych w największych miastach dowodzi, iż w całym kraju dominującym wariantem koronawirusa jest już Omikron.

