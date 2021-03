Hiszpania: Wszedł w życie pięciodniowy zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych

W środę w Hiszpanii wszedł w życie zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych ogłoszony z powodu długiego weekendu rozpoczynającego się wraz z przypadającym w piątek wspomnieniem św. Józefa. Nowym restrykcjom przeciwepidemicznym towarzyszy wzrost zachorowań na Covid-19 na większości terytorium kraju.

Od rana tysiące policyjnych patroli kontroluje trasy w związku ze spodziewanym w tym okresie masowym wyruszaniem Hiszpanów na krótkie urlopy. Prawo do przemieszczania się pomiędzy regionami mają jedynie osoby udające się do pracy, do szpitala lub na uczelnię.

Zgodnie z obowiązującymi do 21 marca przepisami wszystkie placówki handlu i usług będą musiały zostać zamknięte przed godzina 23, kiedy rozpocznie się trwająca do 6.00 godzina policyjna.

Do niedzieli obowiązywać będzie również limit miejsc w placówkach gastronomicznych. W ich wnętrzu przy jednym stoliku będzie mogło zasiąść maksymalnie 4 konsumentów, zaś na zewnątrz - sześciu.

Wprowadzony został również zakaz odbywania spotkań w domach przez osoby, które nie należą do członków najbliższej rodziny, co hiszpańskie służby sanitarne tłumaczą występowaniem poważnego ryzyka nasilenia się epidemii Covid-19.

Obowiązujące od środy do niedzieli restrykcje ponownie wejdą w życie z okazji świąt wielkanocnych. Ich przestrzeganie będzie konieczne pomiędzy 26 marca a 9 kwietnia.

Tymczasem w środę władze 11 z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiły zwiększenie się dynamiki zakażeń koronawirusem. Niektóre regionalne służby medyczne twierdzą, że zjawisko to może oznaczać początek czwartej fali epidemii w tym kraju.

Marcin Zatyka