Hiszpania: Wypożyczają psy, żeby wyjść na spacer w czasie epidemii

Na hiszpańskich stronach internetowych oferujących towary z drugiej ręki, jak Wallapop, pojawiły się ogłoszenia proponujące wypożyczenie psów na godziny. Od czasu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego Hiszpanie nie mogą wychodzić z domów, poza uzasadnionymi przypadkami.

Wśród uzasadnionych przypadków wymienia się konieczność udania się do pracy, apteki, banku czy sklepu oraz wyprowadzenie psa na spacer.

O tym ostatnim wyjątku poinformował premier rządu Pedro Sanchez w wystąpieniu telewizyjnym zapowiadającym wprowadzenie wyjątkowych środków w związku z epidemią. Sam jest właścicielem suczki o imieniu Turca, którą wielokrotnie prezentował w mediach społecznościowych.

Nieprzestrzeganie ograniczeń w wychodzeniu z domów karane jest grzywną w wysokości od 100 do 600 euro.

W takiej sytuacji właściciele psów na terenie całego kraju znaleźli sposób na łatwy zarobek, oferując wypożyczenie swoich pupili na długie spacery.

W cenie od 5 do 25 euro można znaleźć "grzeczne" psy, "aby wyjść na codzienny spacer bez ograniczeń". "Możesz obejść nakaz pozostania w domu i wyjść na ulicę, nie narażając się na zapłacenie kary" - zachęca jedno z ogłoszeń oferujących "psy duże, małe i średnie, z dowiezieniem do domu".

W Pampelunie wypożyczają "psa na kwarantannę" za 25 euro. W okolicach Murcji psy są tańsze, już za 5 euro można wypożyczyć "bezproblemowego" psa Rambo.

W Saragossie właściciel oferuje "bardzo dobre suczki, w cenie 10 euro za godzinę spaceru", a z obywatelskiego obowiązku dodaje gratis foliowe torebki do sprzątnięcia po czworonogu.

W Walencji za 20 euro można wypożyczyć psa myśliwskiego, aby "pobiegać i nie zostać ukaranym grzywną".

Właścicielka psa z Granady zamieściła zdjęcie swojego pupila, zachęcając do wypożyczenia go, "bo jest to jedyna możliwość, aby wyjść na ulicę". Według właścicielki, "Homer jest grzeczny i szlachetny, i choć niespecjalnie inteligentny, to pozwoli na uniknięcie kary za wyjście z domu bez usprawiedliwienia".

Aby ukrócić omijanie prawa, policja zaczęła kontrolować książeczki zdrowia psów, które właściciel powinien nosić przy sobie, a nawet sprawdzać dane z czipa umieszczonego pod skórą zwierzęcia. W Hiszpanii czipowanie zwierząt domowych jest obowiązkowe. Jeżeli okaże się, że pies nie jest ze swoim właścicielem, może zostać odebrany.

Policja przypomniała, że psów nie mogą wyprowadzać osoby nieletnie, a w sytuacji wyjątkowej spacery powinny być krótkie, pozwalające jedynie na załatwienie potrzeb fizjologicznych zwierzęcia.

Właściciele powinni także nosić ze sobą butelkę z wodą i detergentem, aby obmyć miejsca, które pies zabrudził. Policja podkreśliła, że w stanie zagrożenia epidemicznego jedyną osobą upoważnioną do wyprowadzenia psa jest jego właściciel lub inna dorosła osoba z rodziny.

Grażyna Opińska