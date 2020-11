Hiszpania wyśle siły policyjne do Senegalu, aby przeciwdziałać nielegalnej migracji

Hiszpania wyśle do Senegalu funkcjonariuszy policji krajowej (Policia Nacional) i żandarmerii (Guardia Civil) w celu wsparcia służb tego afrykańskiego kraju w walce z nielegalną migracją na Wyspy Kanaryjskie.

W poniedziałek szefowa MSZ Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya ujawniła, że wysłanie funkcjonariuszy do Senegalu, to jedna z decyzji, które zapadły podczas jej niedzielnych rozmów z władzami tego kraju w Dakarze. Odmówiła jednak podania liczby policjantów i żandarmów, którzy wyruszą na misję do tego afrykańskiego państwa.

Dziennik "El Mundo" przypomniał, że od 2006 r. Hiszpania utrzymuje w Senegalu kilkunastu swoich żandarmów. Jednym z ich zadań jest wspieranie senegalskich sił bezpieczeństwa w walce z nielegalną migracją i przemytnikami ludzi.

Stołeczna gazeta ujawniła, że tylko od października w masowych przeprawach z Senegalu na Wyspy Kanaryjskie zginęło ponad 400 osób.

Z szacunków władz kanaryjskich wynika, że od 1 stycznia do 16 listopada na ten hiszpański archipelag dotarło łącznie 18 tys. nielegalnych afrykańskich migrantów, czyli ponad 20 razy więcej niż w całym 2019 r.