Hiszpania: Wysokie bezrobocie wśród młodzieży, a 80 proc. firm nie może znaleźć pracowników

W Hiszpanii brakuje 20 tys. pracowników w sektorze transportu i 30 tys. w budownictwie, podczas gdy wielu młodych ludzi wciąż nie może znaleźć pracy - powiedział w środę dyrektor firmy rekrutacyjnej Adecco Group Iker Barricat w rozmowie z portalem 20minutos.

Według ostatnich danych OECD ponad 30 proc. Hiszpanów poniżej 25. roku życia jest bezrobotnych. Wysoka inflacja i kryzys energetyczny nie wróżą poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Hiszpański rynek pracy już wykazuje oznaki kryzysu - uważa Barricat.

Firmy odnotowują znaczny wzrost kosztów produkcji i zatrudnienia, co odbija się na cenach rynkowych, tymczasem pracownicy odczuwają utratę siły nabywczej; inflacja przekłada się na koszty energii, paliwa itd. W takiej sytuacji tempo tworzenia miejsc pracy obniży się jeszcze - ocenił Barricat.

W 2022 roku najbardziej poszukiwani są pracownicy z sektora technologii i cyfryzacji, gdyż firmy przechodzą teraz transformację modeli biznesowych. Poszukiwani są także specjaliści związani z branżą medyczną.

Brakuje pracowników w sektorze turystycznym i w gastronomii. Aż 80 proc. firm ma trudności ze znalezieniem pracowników, a 10 proc. miejsc pracy pozostaje nieobsadzonych przy utrzymującym się wysokim wskaźniku bezrobocia wśród młodych ludzi.

Według Barricata taka sytuacja jest wynikiem "nieadekwatnego" systemu edukacyjnego, czyli rozbieżności między tym, co studiują młodzi ludzie, a zapotrzebowaniem rynku.

Obecnie 50 proc. ofert pracy wymaga szkolenia zawodowego, a tylko 20 proc. młodych wybiera takie opcje. Zgodnie z ostatnimi danymi OECD 16 proc. młodych Hiszpanów porzuciło szkołę przed jej ukończeniem. W kraju przeprowadzono sześć reform systemu edukacji i zmieniono kilka przepisów dotyczących prawa pracy, jednak do tej pory nie rozwiązano problemu rozbieżności między potrzebami rynku pracy, a tym co mogą zaoferować pracodawcom młodzi ludzie. Dochodzi do dwóch pozornie sprzecznych ze sobą zjawisk: rośnie liczba wakatów w firmach i rośnie liczba bezrobotnych.

Z Saragossy Grażyna Opińska