Hiszpania: Wznowiło pracę lotnisko na La Palmie i szkoły w rejonie Cumbre Vieja

W poniedziałek rano po trzech dniach paraliżu komunikacyjnego wznowiło pracę lotnisko na La Palmie, kanaryjskiej wyspie, na której od 19 września aktywny jest wulkan Cumbre Vieja. Po raz pierwszy od czasu erupcji wznowiono też zajęcia dla dzieci z rejonu wulkanu.

Jak podał dziennik "Canarias7", w poniedziałek przed południem do szkół powróciło ponad 5 tys. uczniów oraz nauczycieli z rejonu wulkanu Cumbre Vieja.

Regionalny dziennik wskazał, że część dzieci pochodzi z rodzin ewakuowanych na kanaryjskiej wyspie wkrótce po wybuchu wulkanu.

Rano przywrócono też pracę lotniska na La Palmie, gdzie od piątku nie realizowały połączeń żadne linie lotnicze z powodu unoszących się nad wyspą dymów z popiołami.

W dalszym ciągu jakość powietrza w rejonie Cumbre Vieja jest bardzo zła, co potwierdziły w poniedziałek rano dyspozycje dla lokalnej ludności wydane przez władze sanitarne Wysp Kanaryjskich. Wezwały one mieszkańców gminy El Paso do pozostania w domach w poniedziałek oraz we wtorek pomiędzy godz. 14. a 21.

W poniedziałek nie słabnie aktywność sejsmiczna w okolicach Cumbre Vieja. Od niedzielnego popołudnia zanotowano tam ponad 30 wstrząsów. Ich magnituda wyniosła od 2,6 do 4,6.

Marcin Zatyka