Hiszpania: Wzrasta liczba zgonów na Covid-19, mniej zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii wzrosła liczba zgonów z Covid-19, ale zmniejszyła się liczba zakażeń koronawirusem - podały w niedzielę władze sanitarne wspólnot autonomicznych tego kraju.

O ile pomiędzy piątkiem a sobotą potwierdzono 174 zgony, to już podczas kolejnej doby było ich 214 - przekazują władze sanitarne hiszpańskich regionów.

W sumie resort zdrowia, który nie podał danych w sobotę i niedzielę, szacuje, że do piątku zmarło w całej Hiszpanii ponad 40,7 tys. osób, a zakaziło się 1,45 mln.

Z niedzielnych danych służb medycznych wspólnot autonomicznych wynika, że najwięcej osób zmarło od soboty w Katalonii. Podczas ostatnich 24 godzin potwierdzono tam 67 ofiar śmiertelnych.

W ciągu minionej doby niemal we wszystkich wspólnotach autonomicznych Hiszpanii zanotowano spadek dynamiki zachorowań. W sumie pomiędzy sobotą a niedzielą zanotowano ponad 14 tys. zakażeń koronawirusem. Dobę wcześniej było ich 18 tys.

Tendencja spadkowa najbardziej widoczna jest we wspólnotach autonomicznych Katalonii i Madrytu. Podczas ostatniej doby liczba nowych infekcji spadła tam - odpowiednio - z 3000 do 2008, a także z 1925 do 663.

Od soboty wyhamowało też zjawisko nowych zakażeń w Andaluzji, najbardziej dotkniętym Covid-19 w listopadzie regionie kraju. W ciągu minionych 24 godzin zanotowano tam 3600 infekcji. Dzień wcześniej było ich 4000.

Wraz ze spadkiem dynamiki zachorowań ustały też zapowiedzi nowych restrykcji epidemicznych ze strony władz regionów.

W niedzielę nowe obostrzenia ogłosiła tylko Ceuta, enklawa Hiszpanii w Afryce Północnej. Po godz. 20 będzie tam obowiązywać zakaz pracy placówek handlu i usług, których funkcjonowanie nie jest niezbędne dla życia obywateli.

