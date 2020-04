Hiszpania: Z powodu epidemii obchody Wielkiego Tygodnia przeniosły się do internetu

Po raz pierwszy od 1933 r. w Hiszpanii nie odbyły się tradycyjne procesje wielkotygodniowe, epidemia wymusiła też odwołanie ponad 10 tys. wydarzeń związanych z Wielkanocą - napisał dziennik "El Mundo". Tradycyjne obchody, msze i modlitwy zostały przeniesione do internetu.

W całym kraju odbyły się "cyberprocesje", msze były transmitowane online, a religijne śpiewy i tradycyjne bicie w bębny rozległy się w tym roku z balkonów i okien domów.

Według Hiszpańskiego Obserwatorium Internetu (OEI) w kraju działa prawie 19 tys. organizacji religijnych, a większość z nich pokazała procesje z poprzednich lat na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Zdaniem OEI to najbardziej polegający na technologiach Wielki Tydzień w historii kraju.

O wszystkich wydarzeniach wirtualnych informuje kampania z hasztagiem #laprocesionvapordentro (co można tłumaczyć jako "procesja wchodzi do domów"), pokazując przy tym obrazy świąt z poprzednich lat. Skorzystał z niej znany aktor Antonio Banderas, aby zamieścić na Twitterze wiersz swojego autorstwa poświęcony Męce Pańskiej. Banderas co roku bierze udział w wielkotygodniowych procesjach w swoim rodzinnym mieście, Maladze.

W tym roku w całej Hiszpanii msze celebrowane są za zamkniętymi drzwiami kościołów i retransmitowane na YouTube'ie, Twitterze, Instagramie i Facebooku. Jest to zgodne z rekomendacją Hiszpańskiej Konferencji Biskupów, wydaną po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Takie msze były celebrowane w słynnej kaplicy San Fermin w Pampelunie, w katedrach w Sewilli i w La Almudena w Madrycie oraz w bazylice Nuestra Senora del Pilar w Saragossie.

Rada Bractw Religijnych w Sewilli utworzyła hasztag na swoim profilu na Twitterze, zachęcający do odbycia pokuty z domu. Przez cały Wielki Tydzień, aż do Niedzieli Zmartwychwstania, pokazuje nagrania wideo i publikacje ułatwiające modlitwę na stacjach Drogi Krzyżowej.

Do jednych z niewielu wydarzeń, które nie odbyły się w internecie, należy grana na balkonach domów, z udziałem dzieci, muzyka na bębny i trąbki, oraz tradycyjne "saetas" - żarliwe pieśni religijne w stylu flamenco.

Grażyna Opińska