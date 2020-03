Hiszpania: Zakończyła się najcieplejsza zima od 30 lat

Temperaturami przekraczającymi w wielu miejscach 20 stopni Celsjusza Hiszpania rozpoczęła w piątek astronomiczną wiosnę i pożegnała najcieplejszą od 30 lat zimę w tym iberyjskim kraju.

Ze statystyk opublikowanych przez Państwową Agencję Meteorologiczną w Madrycie (AEMET), rządową agendę Hiszpanii, która zbiera dane dotyczące pogody w tym kraju, wynika, że zakończona w piątek kalendarzowa zima była najcieplejszą dotąd w XXI w.

"Równie ciepłej aury, co podczas tegorocznej zimy, nie zanotowały termometry w Hiszpanii od przełomu lat 1989-1990" - poinformował AEMET.

Władze rządowej agendy oszacowały, że średnią temperaturą mijającej zimy było 9,7 st. C, co oznacza, że była to druga od 1965 roku najcieplejsza zima w Hiszpanii.

Specjaliści rządowej agendy meteorologicznej odnotowali, że kończąca się zima charakteryzowała się rekordowymi maksymalnymi temperaturami powietrza w Hiszpanii. Średnia maksymalnych temperatur wyniosła 14,6 st. C, czyli tyle samo, co podczas zimy z przełomu lat 2018-2019.

Podczas tegorocznej zimy padł również rekord temperatury zanotowanej w ciągu dnia, kiedy 31,9 st. C pokazały termometry w południowej części Teneryfy, na Wyspach Kanaryjskich.

Synoptycy rządowej agendy spodziewają się, że nadejście wiosny nie zakończy ciepłej aury w Hiszpanii. Oczekują, że do czerwca notowane będą wyższe niż w poprzednich latach temperatury powietrza, a także niższy wobec ostatnich lat poziom jego wilgotności. Szczególny wzrost temperatur powinien być widoczny w regionach Galicji i Asturii, w północno-zachodniej części kraju.

