Hiszpania: Zamieszanie wokół zmiany kryteriów wiekowych przy podawaniu szczepionki AstraZeneca

Media w Hiszpanii informują o zamieszaniu wokół zmiany przez ministerstwo zdrowia tego kraju kryteriów wiekowych podawania szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca oraz o niepokoju w społeczeństwie, jaki wywołała zaistniała sytuacja.

Zgodnie z ostatnią decyzją resortu zdrowia preparatem firmy AstraZeneca mają być szczepione osoby w wieku 60-69 lat, podczas gdy do czwartku obowiązywał wiek szczepień od 60 do 65 lat. To druga zmiana decyzji w ciągu mniej niż 24 godzin. W środę zdecydowano o wstrzymaniu szczepień osób poniżej 60. roku życia. Do tej pory nie wiadomo, jaka jest sytuacja tych osób, które wcześniej otrzymały pierwszą dawkę preparatu.

Od czasu wielokrotnych zmian kryteriów odnośnie szczepień preparatem firmy AstraZeneca w wielu regionach Hiszpanii odnotowano znaczny wzrost liczby osób, które nie chcą przyjąć szczepionki. W piątek we Wspólnocie Madrytu aż 45 proc. wezwanych na szczepienie osób nie potwierdziło przyjścia, a dzień wcześniej z 29 tys. osób przyszło tylko 10 800. W Andaluzji 20 proc. osób wezwanych na przyjęcie pierwszej dawki nie przybyło - poinformował regionalny minister zdrowia Jesus Aguirre. W regionach La Rioja i Galicia także ok. 20 proc. osób nie odpowiedziało na wezwanie na szczepienie.

Według wiceministra ds. zdrowia publicznego we Wspólnocie Madrytu Antonia Zapatero, częsta zmiana kryteriów odnośnie szczepionki firmy AstraZeneca powoduje nieufność w społeczeństwie. "Sprzeczne przekazy do społeczeństwa są błędem" - ocenił.

W piątkowym wywiadzie dla dziennika "ABC" Zapatero zarekomendował szczepienie preparatem tego koncernu wszystkich osób powyżej 60 lat. "Śmiertelność na koronawirusa osób od 60. roku życia wynosi 2,5 proc., zaś od 70 lat wzrasta do 6,5 proc. Korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko - uzasadnił. - Europejska Agencja Leków (EMA) nie wskazała żadnego przedziału wiekowego w stosowaniu tego preparatu".

Według ostatnich danych ministerstwa zdrowia Hiszpanii, od początku lutego ponad 2,3 mln osób zostało zaszczepionych preparatem firmy AstraZeneca, w tym osoby poniżej 60 lat, obecnie nieszczepione tym preparatem, a należące do grup uznanych za najbardziej narażone na zakażenie się koronawirusem, jak pracownicy służby zdrowia, szkolnictwa czy służb bezpieczeństwa. Znaczna część tych osób czeka na druga dawkę, która powinna być podana w ciągu trzech miesięcy.

Zgodnie z danymi związku zawodowego pracowników administracji publicznej CSI/F od 20 do 25 proc. nauczycieli otrzymało pierwszą dawkę preparatu firmy AstraZeneca i "chcą wiedzieć, co dalej", po zmianie kalendarza szczepień.

Ministerstwo zdrowia bierze pod uwagę dwie opcje: pozostać przy jednej dawce szczepionki AstraZeneca, która daje dobry poziom ochrony (70 proc.) albo zaszczepić drugą dawką, ale innej szczepionki. Obecnie prowadzone są badania dotyczące skutków drugiej opcji, jednak na razie brakuje danych - poinformowała minister zdrowia Carolina Darias.

Hiszpania posiada zapas ponad 1 mln dawek preparatu AstraZeneca i oczekuje na ponad 10 mln dawek do września, zgodnie z umową z tą firmą farmaceutyczną. To wystarczy na dwukrotne zaszczepienie grupy od 60 do 69 lat w celu osiągniecia odporności w tym przedziale wiekowym.

Lider opozycyjnej prawicowej Partii Ludowej (PP) Pablo Casado zażądał od ministerstwa zdrowia wyjaśnień na forum parlamentu w sprawie kryteriów stosowanych w opracowaniu kalendarza szczepień.

Z Saragossy Grażyna Opińska