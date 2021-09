Hiszpania: Zamieszki w Barcelonie podczas festiwalu La Merce

Ponad 40 tys. osób wzięło udział w Barcelonie w drugim dniu festiwalu La Merce, który zakończył się zamieszkami w sobotę nad ranem. Katalońska policja Mossos de Escuadra i straż miejska zatrzymały 20 uczestników, 43 osoby zostały ranne, w tym kilkunastu policjantów. Trzy osoby są w stanie ciężkim.

La Merce to kilkudniowy festiwal organizowany od 1871 roku ku czci patronki Barcelony, Matki Boskiej Miłosierdzia (Mare de Deu de la Merce), która w XVII wieku uwolniła miasto od plagi szarańczy.

Po uroczystościach, w sobotę nad ranem, doszło w Barcelonie do aktów wandalizmu ze strony młodych ludzi, którzy napadali na sklepy, wybijali szyby i kradli towary, podpalali samochody i budowane z pojemników na śmieci uliczne barykady. Kilka budynków zostało poważnie uszkodzonych, w tym tzw. Pałac Kongresowy w dzielnicy Montjuic. Wandale atakowali interweniujących policjantów, w których rzucano butelkami.

Lewicowa burmistrz Barcelony Ada Colau zwróciła uwagę, że w całej Hiszpanii coraz częściej dochodzi do tzw. botellones, czyli zwoływanych poprzez media społecznościowe masowych spotkań młodych ludzi w celu wspólnego picia alkoholu w przestrzeni publicznej, co miało miejsce podczas festiwalu La Merce. Podpici młodzi ludzie doprowadzają do zamieszek i poważnego zakłócenia porządku publicznego.

Zastępca burmistrza ds. kultury Jordi Marti tłumaczył, że "młodzi ludzie nie bawią się na imprezach od dwóch lat (z powodu pandemii Covid-19) i mają potrzebę wyjścia". "Jak odzyskamy normalność zjawisko to zniknie, gdyż ma związek z tymi trudnymi latami, które dotknęły młodych ludzi" - powiedział Marti.

Z Saragossy Grażyna Opińska