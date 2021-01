Hiszpania: Zaostrza się konflikt między władzą sądowniczą a rządem w sprawie reformy Naczelnej Rady Sądowniczej

W Hiszpanii zaostrza się konflikt między Naczelną Radą Sądowniczą (CGPJ) i socjalistycznym rządem koalicyjnym w sprawie reformy najwyższego organu władzy sądowniczej, odpowiednika polskiej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Odnowienie jej składu jest w Hiszpanii zablokowane od dwóch lat ze względu na klincz polityczny.

Komisja Europejska przypomniała rządowi Pedro Sancheza, że wszelkie reformy Naczelnej Rady Sądowniczej (CGPJ) powinny być przeprowadzane "przy dialogu z opozycją i w porozumieniu z Komisją Wenecką". Rzecznik ds. sprawiedliwości w Komisji Europejskiej, Christian Wigand poinformował w poniedziałek Europa Press, że "stanowisko Brukseli w sprawie rządowej reformy CGPJ nie zmieniło się", a "sytuacja w Hiszpanii jest z uwagą obserwowana". "Kiedy państwo członkowskie reformuje swój system sądowniczy, powinny być konsultowane wszystkie zainteresowane grupy, włącznie z Komisją Wenecką - organem doradczym Rady Europy w sprawach prawnych i konstytucyjnych" - powiedział.

Tymczasem Biuro Kongresu Deputowanych, instytucji reprezentującej niższą izbę hiszpańskiego parlamentu, nie zgodziło się w ub. środę, aby Komisja Wenecka przedstawiła raport opiniujący na temat planowanej przez rząd reformy CGPJ.

Obecna propozycja reformy koalicyjnego rządu socjalistów (PSOE) oraz lewicowego bloku Podemos (UP) ma na celu ograniczenie kompetencji najwyższego organu zwierzchniego władzy sądowniczej, aby nie mógł on powoływać sędziów podczas pełnienia funkcji, już po wygaśnięciu mandatu. Wcześniej rząd proponował zreformowanie systemu wybierania CGPJ przez parlament, co odrzuciła Komisja Europejska.

Petycje o wysłuchanie opinii, m. in. ze strony Komisji Weneckiej, na temat nowej propozycji reformy, złożyli w grudniu sędziowie z CGPJ, prawicowa partia opozycyjna PP, a także komisarz ds. sprawiedliwości KE. Zgodnie z prawem wspólnotowym, każda decyzja legislacyjna dotycząca władzy sądowniczej powinna zostać zaopiniowana przez wszystkie sektory, których dotyczy.

Źródła CGPJ, z którymi konsultował się portal "Libertad Digital" uważają, że rząd w Madrycie nie bierze pod uwagę kolejnych ostrzeżeń Komisji Europejskiej i Rady Europy. Część sędziów z CGPJ zapowiedziała złożenie na najbliższym posiedzeniu skargi do KE i Rady Europy w sprawie naruszenia unijnych standardów prawnych, co mogłoby doprowadzić do nałożenia na Hiszpanię sankcji.

Sędziowie rozważają także przesłanie w tej sprawie wniosku do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) lub do Trybunału Konstytucyjnego. Według "Libertad Dgital", obecnie jedynie instytucje europejskie są w stanie powstrzymać upolitycznienie systemu sprawiedliwości w Hiszpanii.

W skład CGPJ wchodzi 20 członków, którzy decydują o większości powołań sędziowskich, w tym do Sądu Najwyższego. Członkowie najwyższego organu władzy sądowniczej są wybierani na trwającą 5 lat kadencję przez Kongres Deputowanych, większością trzech piątych głosów. Obecna kadencja skończyła się w 2018 r. ale Rada wciąż pełni swoje obowiązki, gdyż mniejszościowy rząd Pedro Sancheza nie może zdobyć potrzebnej do odnowienia jej składu liczby głosów. Musiałaby zdobyć poparcie opozycyjnej prawicowej PP. Jednak partiom nie udaje się wypracować wspólnego stanowiska.

Przewodniczący Naczelnej Rady Sądowniczej, Carlos Lesmes mianował, do grudnia ub. roku, 61 sędziów, w tym 12 nieusuwalnych do Sądu Najwyższego. 28 stycznia chce dokonać kolejnych 8 nominacji sędziowskich. Rządząca lewicowa koalicja zaproponowała w grudniu, aby 12 z 20 członków Rady było wybieranych zwykłą większością głosów. Taką większość socjaliści mogą zdobyć w parlamencie dzięki poparciu ze strony ugrupowań regionalnych, separatystycznych, nacjonalistycznych i centrowych.

Jednak wobec presji ze strony opozycyjnej prawicowej PP i ostrzeżenia Brukseli, reforma w takiej formie została zawieszona, jako "idąca w złym kierunku", choć nie wycofana formalnie.

Ogłoszona próba "dezaktywacji" CGPJ po wygaśnięciu jej mandatu także wywołała zaniepokojenie KE. Bruksela podkreśliła w grudniu, że "zwierzchni organ władzy sądowniczej nie powinien być podatny na upolitycznienie" i zapewniła, że "będzie z bliska obserwowała" reformę w Hiszpanii. Lider prawicowej PP, Pablo Casado podał jako warunek wstępny rozpoczęcia negocjacji z socjalistami m. in. wyłączenie z nich koalicjanta, radykalnie lewicowej Podemos. Casado odrzucił propozycję wejścia do organu władzy sędziowskiej członków tej partii, gdyż w swoim programie podważa ona system polityczny Hiszpanii - monarchię parlamentarną. Teraz socjaliści ponownie podjęli próbę ograniczenia kompetencji CGPJ, odrzucając stanowisko sędziów i Komisji Weneckiej w tej sprawie.

Z Saragossy Grażyna Opińska