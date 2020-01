Hiszpania: Zapowiedź spotkania premiera Sancheza z szefem rządu Katalonii

Premier Hiszpanii, socjalista Pedro Sanchez, uzgodnił w czwartek z szefem rządu regionalnego Katalonii, zwolennikiem jej niepodległości, Quimem Torrą, że odbędą spotkanie po zakończeniu przez Sancheza formowania jego gabinetu w przyszłym tygodniu.

Sanchez i Torra po wielu miesiącach, w ciągu których nie kontaktowali się ze sobą bezpośrednio, odbyli "serdeczną rozmowę, w której obaj przywódcy omówili aktualną sytuację polityczną" - pisze hiszpańska agencja EFE, powołując się na źródła związane z gabinetami obu polityków.

Według EFE postanowili oni odbyć spotkanie po powstaniu rządu koalicyjnego, który Sanchez tworzy obecnie wespół z liderem lewicowego ugrupowania Unidos Podemos Pablo Iglesiasem; skład tego gabinetu ma być znany w przyszłym tygodniu.

Sanchez zapewnił Torrę, że pragnie wznowić dialog z Barceloną, i wyraził "szczerą intencję" rozwiązania konfliktu politycznego w Katalonii, która przejawia silne dążenie do niepodległości.

Konflikt kataloński uległ zaostrzeniu, gdy w grudniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że były wicepremier Katalonii Oriol Junqueras uzyskał immunitet po wyborze na europosła, co nastąpiło wbrew stanowisku hiszpańskich sądów, które uznały, że nie może on korzystać z tego immunitetu.

W czwartek hiszpański wymiar sprawiedliwości miał ponownie debatować nad sprawą europejskiego immunitetu Junquerasa przebywającego obecnie w więzieniu i pozbawionego praw politycznych na mocy wyroku 13 lat więzienia za udział w "nielegalnej próbie oderwania Katalonii od Hiszpanii", czyli organizacji referendum niepodległościowego w 2017 roku.

Z podobnym uzasadnieniem również Torra pozbawiony był formalnie wyrokiem sądu hiszpańskiego prawa do zajmowania stanowisk politycznych. Państwowa komisja wyborcza Hiszpanii zgodziła się jednak, by pozostał na stanowisku do czasu rozpatrzenia apelacji.