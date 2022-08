Hiszpania: Zawieszono połączenia kolejowe między Madrytem a Barceloną po kradzieży kabli zasilających

Hiszpański państwowy operator kolejowy Renfe zawiesił w poniedziałek rano połączenia pospieszne między Madrytem a Barceloną z powodu kradzieży kabli zasilających - poinformowała firma w oświadczeniu. Zatrzymano podejrzanego o kradzież.

Renfe wyznaczyło alternatywną trasę kolejową, omijającą sieć kolei dużych prędkości, aby przewieźć podróżnych ze stolicy do drugiego, co do wielkości miasta w kraju, Barcelony.

Lokalna policja poinformowała, że w miejscowości Santa Oliva w Katalonii zatrzymano 19-letniego mężczyznę w związku z kradzieżą kabli. Władze nie wykluczają dalszych aresztowań.

Tegoroczne duże ożywienie turystyki po pandemii Covid-19 może powodować zakłócenia w działalności infrastruktury kolejowej w Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach Europy - skomentowała agencja Reutera.