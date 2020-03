Hiszpania: Zmarła 99-latka zakażona koronawirusem

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło w czwartek trzeci w tym kraju przypadek śmierci osoby zakażonej koronawirusem. Zmarłą jest 99-letnia mieszkanka Madrytu.

Jest to pierwszy przypadek śmiertelny w centrum kraju i pierwszy, w którym zmarła jest kobietą. Dwie pozostałe ofiary to mężczyźni w wieku emerytalnym, którzy zmarli na północy i wschodzie Hiszpanii.

Z informacji resortu zdrowia wynika, że sędziwa mieszkanka Madrytu zmarła we wtorek w stołecznym szpitalu Gregorio Maranon. Kobieta cierpiała też na inne schorzenia.

Według służb medycznych w czwartek rano na terytorium Hiszpanii zainfekowanych Covid-19 było co najmniej 229 osób. W komunikacie resort zdrowia wyjaśnił, że zakażonych może być więcej, gdyż kilkanaście prawdopodobnych przypadków czeka jeszcze na potwierdzenie.

W czwartek rano jedynymi wspólnotami autonomicznymi Hiszpanii, w których nie odnotowano obecności koronawirusa były Murcja na południowym wschodzie, a także dwie hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej - Ceuta i Melilla.

Pierwszy zgon spowodowany Covid-19 w Hiszpanii nastąpił 13 lutego w szpitalu w Walencji. Przyczyna śmierci 69-letniego pacjenta, który w styczniu podróżował do Nepalu, została ujawniona dopiero we wtorek. Drugą, podaną do publicznej wiadomości, śmierć z powodu koronawirusa odnotowano w środę wieczorem w szpitalu w Bilbao na północy Hiszpanii. Zmarłym był 82-letni pacjent, który poza zakażeniem Covid-19 cierpiał na inną chroniczną chorobę. Obaj zmarli mężczyźni zostali przyjęci do szpitali na oddziały intensywnej terapii z objawami ostrego zapalenia płuc.

Marcin Zatyka