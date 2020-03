Hiszpanie coraz częściej pracują w "obcych" prowincjach

W Hiszpanii przybywa osób pracujących na terenie innych prowincji. Codziennie do pracy poza swoje miejsce zamieszkania udaje się prawie 700 tys. ludzi spośród 19 mln zatrudnionych w tym kraju.

Manuel Lalanda, przemieszczający się codziennie z położonego na północnym zachodzie miasta Ourense do sąsiednich hiszpańskich prowincji, przyznaje, że zachowania Hiszpanów dotyczące poszukiwań pracy zaskakują go coraz bardziej. Nigdy nie przypuszczał, że w ciągu zaledwie dwóch dekad przestanie być w swoim mieście jednym z nielicznych "długodystansowców" przemierzających dziesiątki, a nawet setki kilometrów podczas pracy.

"Kiedy zaczynałem karierę zawodową jako handlowiec w jednej z firm farmaceutycznych pod koniec lat 90., natężenie ruchu w tej części kraju było niewielkie. Dziś, udając się do sąsiednich prowincji, nierzadko trafiam na korki na drogach" - mówi PAP Lalanda, który kilka razy w tygodniu odwiedza sąsiednie prowincje Pontevedra i Zamora.

Długie podróże do pracy przestały być w ostatnich latach w Hiszpanii specjalnością przedstawicieli handlowych czy kierowców firm transportowych. Zjawisko potwierdza najnowsza Ankieta Ludności Aktywnej Zawodowo (EPA), opracowywana przez Krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Madrycie.

Z badania przeprowadzonego na terenie całej Hiszpanii w 2019 roku wynika, że już blisko 0,7 mln mieszkańców tego kraju codziennie udaje się do pracy do innej prowincji. To dużo, zważywszy, że w całej Hiszpanii zatrudnionych jest około 19 mln osób.

Pochodząca z okolic Caceres na zachodzie Hiszpanii urzędniczka Ana Sena wskazuje, że zjawisko codziennych wyjazdów do pracy w odległych prowincjach może nasilić się wraz z coraz bardziej rozbudowywaną przez spółkę Renfe siecią szybkich i - co najważniejsze - tanich połączeń kolejowych.

Przypomina, że prowadzone od stycznia akcje promocyjne tanich połączeń pociągów dalekobieżnych AVE kursujących pomiędzy hiszpańskimi miastami obniżyły na niektórych trasach ceny biletów do poziomu zaledwie 5 euro.

"Tanich nowych połączeń będzie sukcesywnie przybywać, co stale zapowiadają władze operatora kolejowego. Wraz z tym coraz więcej osób z małych miejscowości, w których bezrobocie jest zazwyczaj wysokie, będzie wyruszać wczesnym rankiem w drogę do pracy" - mówi PAP Sena.

Z opinią tą zgadza się Maria Soler zatrudniona w miejskiej bibliotece w Walencji, stolicy prowincji o tej samej nazwie. Sama dojeżdża do tego miasta z sąsiedniej prowincji Albacete.

"Życie poza dużym miastem jest znacznie tańsze. Ktoś z małej, oddalonej od dużych miast miejscowości, kto ma ambicje i nie nużą go długie podróże, może swobodnie prowadzić takie życie jak ja. W dużych miastach łatwiej bowiem o stałą pracę niż w prowincjonalnych miasteczkach" - powiedziała PAP hiszpańska bibliotekarka.

Soler wskazała, że wraz z obniżkami cen biletów kolejowych na trasach dalekobieżnych, a także wprowadzoną na początku 2020 roku podwyżką płacy minimalnej w Hiszpanii do poziomu 950 euro, poszukiwanie zatrudnienia z dala od rodzinnych stron, bez konieczności przeprowadzki, stało się coraz bardziej opłacalne.

Z Caceres Marcin Zatyka