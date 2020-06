Hiszpański rynek pracy nie poszukuje tego lata kelnerów i ratowników

Pandemia koronawirusa przyniosła radykalne zmiany w ofertach pracy czasowej w Hiszpanii na lato - podała telewizja TeleCinco, powołując się na badania firm konsultingowych i agencji zatrudnienia. Już nie poszukuje się kelnerów i ratowników, ale np. techników ds. dezynfekcji.

We wszystkich sektorach gospodarki poszukiwani są pracownicy do dezynfekcji powierzchni handlowych, biur i mieszkań za pomocą tradycyjnych środków czyszczących, jak i przy zastosowaniu ozonu. Pilnie potrzebni są także kontrolerzy temperatury przy wejściach do budynków.

Poszukiwany jest specjalistyczny personel sanitarny w celu opracowania procedur postępowania w kwestii higieny i prewencji chorób zakaźnych. Zatrudnienie znajdują też technicy w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, dystrybucji, handlu online, technologii i transporcie. Znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na sprzedawców w sklepach, kasjerów i magazynierów.

Epidemia zmusiła wiele firm do przejścia na zdalną pracę, zwiększając zapotrzebowanie na specjalistów ds. technologii informacyjnych (IT). Zdaniem agencji ds. zatrudnienia Randstat, nowe technologie zmienią 30 proc. zatrudnienia po zakończeniu stanu alarmowego w kraju, co doprowadzi do utworzenia gospodarki bazowanej na pracy przez platformy cyfrowe.

"W związku z koniecznością unikania zgromadzeń wzrośnie automatyzacja pracy, co jednak nie zagrozi zatrudnieniu, ale stworzy nowe możliwości na rynku pracy" - wyjaśnił Valentin Bote, dyrektor Randstad Research.

Według agencji ds. zatrudnienia Manpower, zwiększy się zapotrzebowanie na kontrolerów finansowych, ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, sprzedawców internetowych, specjalistów ds. logistyki i transportu. Tylko w ostatnich tygodniach Amazon zatrudnił 1 500 nowych pracowników w związku z zamówieniami online po wprowadzeniu stanu alarmowego w Hiszpanii i niemożnością zrobienia zakupów bezpośrednio w sklepach.

Hiszpański sektor turystyki, który przyjmuje rocznie ponad 80 mln turystów zagranicznych, choć w kwietniu odnotował 100-procentowy brak aktywności, według Randstat prawdopodobnie odbuduje się całkowicie dopiero w 2022 r. Inne kraje konkurujące w tym obszarze z Hiszpanią zareagowały szybciej i już stanowią dla niej zagrożenie.

Hiszpania przyjmie pierwszych turystów w lipcu. O ile przyjadą, bo Niemcy odradzają swoim obywatelom odwiedzenia jej tego lata - stwierdziła Randstat.

Wyjściem dla tysięcy bezrobotnych z sektora turystyki stały się letnie zbiory warzyw i owoców. Organizacje rolnicze odnotowały zapotrzebowanie na ponad 100 tys. pracowników czasowych w tym obszarze.

Według Manpower przeciętny bezrobotny to mężczyzna poniżej 34 lat, Hiszpan lub imigrant, bez stałej umowy o pracę, zatrudniony czasowo w handlu, hotelarstwie lub na budowie.

Z Saragossy Grażyna Opińska