Hojniejsi niż Hollywood. Nowa siła może przesądzić o prezydenturze w USA

Azja - największy z kontynentów zdominował międzynarodowy wymiar ostatniej debaty prezydenckiej Trump-Biden w kilku wymiarach. Wzrost potęgi Chin jest wyzwaniem, Korea Północna stanowi zagrożenie, Europa znika z radaru. Tymczasem Amerykanie pochodzenia azjatyckiego będą w Stanach coraz ważniejszą grupą wyborców.

Asian Americans - coraz ważniejsi

Znikająca Europa

W amerykańskich debatach kandydaci wysyłają często sygnały do poszczególnych grup wyborców wyróżnianych ze względu na ich pochodzenie. Choć debata dotyczyła w części problemu rasowego w USA, kandydaci mówili głównie o zapobieganiu dyskryminacji i przemocy policji wobec Afroamerykanów i osób wywodzących się z Ameryki Południowej. Asian Americans, ludzie pochodzący z krajów Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej, byli w zasadzie w tej debacie pomijani.Może to dziwić o tyle, że są oni najszybciej rosnącą kategorią wyborców, a ich wpływ zwiększa się jeszcze dzięki względnej zamożności i lepszemu od średniej wykształceniu. Według amerykańskiego ośrodka badań społecznych Pew Research Center w tegorocznych wyborach prezydenckich będzie mogło wziąć udział blisko 11 mln z nich, co odpowiada ponad 5 proc. elektoratu. Co więcej, wielu z nich żyje w tzw. battleground states, czyli stanach, w których obaj kandydaci mają szansę na sukces, gdyż historycznie popierały raz demokratę, innym razem zaś republikanina.W Michigan, New Hampshire, Pensylwanii czy na Florydzie liczba wyborców pochodzenia azjatyckiego dawno już przekroczyła typową różnicę głosów między kandydatami na prezydenta. Dzięki relatywnie wysokiemu poziomowi dochodów Asian Americans nabrali również znaczenia jako darczyńcy kampanii politycznych, których koszty w Stanach Zjednoczonych są olbrzymie (w tym roku już prawie 11 mld USD, wedle think tanku Center for Responsive Politics).Jak donosił „The Los Angeles Times”, w tegorocznych prawyborach Partii Demokratycznej wpłaty samych tylko Amerykanów pochodzenia indyjskiego (Indian Americans), przewyższyły darowizny z Hollywood, znanego z hojnego wspierania liberalnych kandydatów.Czytaj także: Sztab Bidena z przewagą finansową nad Trumpem na finiszu kampanii Z drugiej strony obecny prezydent w ostatnich miesiącach aktywnie zabiegał o głos amerykańsko-azjatyckiego elektoratu. Z myślą o Indian Americans, Republikanie podkreślali rzekomo bliską relację pomiędzy prezydentem Trumpem a indyjskim premierem Narendą Modim. W tym celu kampania Trumpa wypuściła spot ukazujący prezydenta i indyjskiego premiera, dzielących scenę podczas dwóch politycznych wieców - „Howdy Modi” w Houston w 2019 r. i tegoroczne „Namaste Trump” na indyjskim Sardar Vallabhbhai Patel Stadium, powitanie Trumpa na największym stadionie krykieta na świecie. Oba wydarzenia przyciągnęły dziesiątki tysięcy ludzi i miały zaprezentować urzędującego prezydenta jako przyjaciela Indii.Jednakże język prezydenta Trumpa w dotychczasowej kampanii i w jego odpowiedzi na pandemię był dla tej grupy wyborców szczególnie szkodliwy. Wyżej opisane gesty mogą być więc spóźnione.Trump wielokrotnie odnosił się do zarazy jako "chińskiego wirusa", "wirusa z Wuhan" czy "Kung-Flu virus", wykorzystując grę słów określających sztukę walki (kung-fu) oraz angielskie słowo flu (grypa), co mogło sugerować, że epidemia jest rodzajem chińskiej broni. Przyczyniło się to prawdopodobnie do prawie dziewięciokrotnego skoku w liczbie przestępstw na tle rasowym zgłaszanych przez azjatyckich Amerykanów od początku pandemii.Sformułowania, jakich prezydent Trump używał w trakcie debaty wobec państw Azji - "popatrz na Chiny, jakie są brudne, popatrz na Indie, jakie są brudne" - nie przysporzy mu zapewne sympatii Asian Americans ani nie ułatwi rozmów z przywódcami państw azjatyckich. Choć użył takiego sformułowania w kontekście polityki klimatycznej, słowa te żyją już własnym życiem bez kontekstu ich wypowiedzenia w debacie.W porównaniu z prezydentem Trumpem kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden był w czwartkowy wieczór w komfortowej sytuacji. Jego głównym celem w debacie było ograniczenie potencjalnych wpadek, które mogłyby zaszkodzić wysokiej przewadze w sondażach. Wśród ogółu Amerykanów średnia z 10 sondaży daje mu obecnie 6-8 proc. prowadzenia, w kluczowych battleground states jest to ok. 4 proc. . Wśród Asian American przewaga jest wyraźnie większa: 30-54 proc. Jest to zasługa między innymi intensywnych działań jego sztabu poprzedzających prezydenckie debaty.Już na początku kampanii Biden wydał manifest polityczny skierowany specjalnie do wyborców pochodzenia azjatyckiego. W grudniu demokraci rozpoczęli pierwszą ofensywę medialną w politycznej historii USA skierowaną wyłącznie do wyborców pochodzenia azjatyckiego. Nastawiona na 16 najbardziej konkurencyjnych stanów, kampania ukazała się zarówno w telewizji, radiu i prasie, jak i mediach społecznościowych.W tym samym czasie czołowi politycy demokratyczni pochodzenia azjatyckiego wyruszyli w wirtualną autobusową kampanię wyborczą z 10 przystankami w największych skupiskach społeczności Asian Americans. Jednakże ruchem, który naprawdę ugruntował poparcie dla Bidena wśród amerykańskich Azjatów był wybór senator Kamali Harris, której część przodków była pochodzenia indyjskiego, na kandydata na wiceprezydenta.Czytaj także: K-pop, K-culture, K-money. Korea odkryła nowy wytrych Ostatnia debata była także dowodem dla tych, którzy twierdzą, że USA staje się się w ostatniej dekadzie mocarstwem coraz bardziej "Pacyficznym", skupionym na Oceanie Spokojnym, a nie Atlantyku. Europa - nie mówiąc już o Polsce - znika z pola widzenia prawie zupełnie.Choć Joe Biden podkreślał w poprzednich fazach kampanii konieczność współpracy z europejskimi sojusznikami w rozwiązywaniu problemów globalnych, odwołanie do nich jako do źródła amerykańskiego wpływu nie pojawiło się w debacie. Zdominowały ją lęki przed utratą hegemonii na rzecz Chin, zagrożenie północnokoreańskim programem nuklearnym czy konkurencją przemysłową pochodzącą Niemiec czy Państwa Środka. Świat, który jeszcze dekadę temu wydawał się źródłem szans, obecnie w znacznie większym stopniu jawi się w amerykańskiej debacie jako źródło zagrożeń. Największe z nich pochodzą z Azji.Jeśli Europa, w tym Polska, chce być dla USA liczącym się partnerem, musimy znaleźć sposób na to, by stać się częścią rozwiązania problemów, które Ameryka uważa za kluczowe, także w Azji. W wypadku zwycięstwa każdego z kandydatów coraz częściej w UE będziemy musieli dokonywać trudnej sztuki wyważania swoich interesów gospodarczych i bezpieczeństwa związanych z USA, oraz - na drugiej szali - współpracy z Chinami.