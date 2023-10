Holandia: 1,5 roku więzienia dla Rosjanina łamiącego unijne sankcje wobec Rosji

Sąd w Rotterdamie skazał we wtorek 56-letniego Rosjanina Dmitrija K. na osiemnaście miesięcy więzienia za łamanie unijnych sankcji wobec Rosji.

W 2022 r. K. systematycznie wysyłał do Rosji przedmioty, które armia rosyjska mogła wykorzystać w wojnie z Ukrainą. Były to drony i mikroczipy. "W ten sposób przyczyniał się do wspierania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie" - powiedział sędzia.

K. stał się obiektem zainteresowania śledczych, po tym jak bank zgłosił nietypowe transakcje wykonywane przez Rosjanina. Okazało się, że prowadził on interesy z rosyjskimi firmami, które były blisko powiązane z przemysłem zbrojeniowym i firmami obronnymi.

"W celu ukrycia nielegalnych działań K. sfałszował liczne dokumenty" - uzasadniał wyrok sędzia.

Oprócz kary więzienia sąd nałożył na spółkę K. grzywnę w wysokości 200 tys. euro.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek