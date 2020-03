Holandia: 121 nowych infekcji koronawirusem

503 infekcji koronawirusem potwierdzono do środy w Holandii; to o 121 więcej niż we wtorek - podał instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM). Wzrost tłumaczy w dużej mierze dodatkowymi badaniami w szpitalach w Brabancji, gdzie odnotowano dużo przypadków.

Jak dotąd z powodu wywoływanej przez koronawirus choroby zmarło w Holandii pięć osób.

Władze holenderskie apelują o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym o mycie rąk i zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu. Dodatkowo od poniedziałku RIVM zaleca, aby Holendrzy przy powitaniach nie podawali sobie dłoni.

Z Brukseli Łukasz Osiński