Holandia: 19 osób zmarło, prawie 300 nowych zakażeń koronawirusem

Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła w Holandii o 292 - do 1705. 19 osób zmarło, podnosząc łączną liczbę zgonów z 24 do 43 - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

Wśród 1705 zarażonych jest 389 osób pracujących w służbie zdrowia. Zmarli mieli od 63 do 94 lat. Łącznie 314 pacjentów było lub jest hospitalizowanych.

Władze holenderskie apelują o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym o mycie rąk i zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu. Dodatkowo RIVM zaleca, aby Holendrzy przy powitaniach nie podawali sobie ręki.

Restauracje i bary decyzją władz holenderskich zostały zamknięte.

Łukasz Osiński