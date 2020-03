Holandia: 60 kolejnych zakażeń koronawirusem

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Holandii wzrosła od piątku o 60 i wynosi 188 - poinformował w sobotę holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM).

RIVM podał, że większość zakażeń była powiązana z osobami, które przyjechały do Holandii z innych krajów - najczęściej z północy Włoch.

W piątek RIVM poinformował o śmierci pierwszej osoby w Holandii w wyniku choroby wywołanej koronawirusem.

Jak podaje agencja Reutera, do soboty rano potwierdzono ok. 102 tys. przypadków infekcji koronawirusem w ok. 90 krajach, a ponad 3,4 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans to 197 zmarłych, 4636 zakażonych i ponad 500 wyleczonych od początku kryzysu.