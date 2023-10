Holandia: Agencja ds. przyjmowania uchodźców: wszystkie miejsca w punktach recepcyjnych dla azylantów są już zajęte

Wszystkie miejsca w holenderskich punktach recepcyjnych dla azylantów są już zajęte - poinformowała we wtorek niderlandzka Centralna Agencja ds. Przyjęć Osób Ubiegających się o Azyl (COA).

"We wszystkich naszych lokalizacjach osiągnięto maksymalne obłożenie" - czytamy w komunikacie COA.

Agencja stara się zapobiec temu, aby osoby ubiegające się o prawo pobytu w Holandii były zmuszone spać na krzesłach w poczekalniach ośrodków, jak miało to miejsce kilka tygodni temu w Ter Apel. COA po raz kolejny zwróciła się do gmin o pomoc w utworzeniu dodatkowych miejsc schronienia.

W tej chwili do Holandii codziennie przybywa około 200 nowych osób ubiegających się o azyl, a perspektywy na kolejne miesiące są pesymistyczne. COA potrzebuje od 6,5 tys. do 11 tys. dodatkowych miejsc do końca roku, ale pomysły na ich znalezienie praktycznie się wyczerpały.

W ubiegłym tygodniu COA wysłała "desperacki" list do rządu w sprawie problemów z przyjmowaniem azylantów - ujawnił dziennik "NRC". Według COA sytuacja w zakresie przyjmowania azylantów jest "tak tragiczna", że należy rozważyć "daleko idące środki lub alternatywne wybory polityczne".

Jak powiadomiła gazeta, agencja domaga się, aby rząd podjął kroki w celu rozwiązania "niezwykle niepokojącej" sytuacji w zakresie przyjmowania uchodźców.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek