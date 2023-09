Holandia: Aktywiści klimatyczni trzeci dzień z rzędu zablokowali autostradę w Hadze; policja ponownie użyła armatek wodnych

Holenderska policja zatrzymała kilkuset aktywistów klimatycznych, którzy po raz kolejny zablokowali w poniedziałek autostradę A12 w Hadze. Burmistrz miasta wydał zgodę na użycie siły, funkcjonariusze użyli również armatek wodnych. Działacze organizacji Extinction Rebellion od soboty codziennie blokują tę ruchliwą arterię, protestując przeciwko eksploatacji paliw kopalnych.

W sobotę policja zatrzymała 2,4 tys. osób, a w niedzielę - 500 osób.

W poniedziałek działacze ponownie próbowali zablokować A12. Policji udało się temu zapobiec. Rzecznik policji w Hadze nie podaje dokładnej liczby zatrzymanych, jednak media informują, że jest to "kilkaset osób".

Extinction Rebellion zapowiada blokowanie autostrady codziennie do czasu, aż rząd zrezygnuje ze wspierania wydobywania paliw kopalnych. Burmistrz Hagi Jan van Zannen odpowiada, że nie dopuści do zakłócenia ruchu w mieście. "Będę kontynuował moje wysiłki, aby dziesiątki tysięcy ludzi mogło podróżować do pracy tą ważną drogą" - przekazał mediom samorządowiec.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek