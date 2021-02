Holandia : Antysemickie incydenty w Amsterdamie i Rotterdamie

Powybijane szyby na żydowskim cmentarzu w Rotterdamie oraz graffiti na witrynie żydowskiej restauracji w Amsterdamie w sobotę to kolejne incydenty, które przypomniały o rosnącym antysemityzmie w Królestwie Niderlandów. "Wraca nienawiść do Żydów" - powiedział minister sprawiedliwości Ferdinand Grappenhaus.

W piątek wybito szyby na cmentarzu żydowskim w Rotterdamie - informuje dziennik "De Telegraaf" na swojej stronie internetowej. Gazeta cytuje przedstawicieli gminy żydowskiej, którzy zapowiadają konieczność zamontowania kosztownych, stalowych blach zamiast szklanych okien.

"Straciłem już rachubę, ile razy musieliśmy je wymieniać w ostatnich latach" - napisał w sobotę na Twitterze Chris den Hoedt, szef gminy żydowskiej w Rotterdamie.

Dziennik poinformował również o kolejnym incydencie. W nocy z piątku na sobotę pojawiły się antysemickie napisy na witrynie żydowskiej restauracji HaCarmel w Amsterdamie. Gazeta przypomina, że jest ona często celem antysemickich incydentów.

Według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, liczba antysemickich incydentów w Królestwie Niderlandów systematycznie wzrasta i jest najwyższa od 2014 r. W raporcie obejmującym antysemickie ataki w latach 2009-2019, agencja informuje, że w 2019 r. doszło do 182 incydentów, o 35% więcej niż rok wcześniej. Jak wskazuj agencja, w rekordowym 2014 r. zanotowano 171 ataków.

Holenderski minister sprawiedliwości Ferdinand Grapperhaus, podczas uroczystości święta Chanuki, zorganizowanym 13 grudnia ubiegłego roku przez stowarzyszenie Makabi, zapowiedział powołanie krajowego koordynatora ds. walki z antysemityzmem (NCAB).

"Nienawiść do Żydów wraca do społeczeństwa i to do głównego nurtu. Słyszymy to na ulicy, w szkole i w pracy. W wielu miejscach potwór czuje się jak w domu" mówił wówczas minister Grappenhaus.

Ministerstwo sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej, iż propozycja powołania koordynatora spotkała się z szerokim poparciem w izbie niższej parlamentu. Była to inicjatywa liberalnej VVD oraz konserwatywnej chadecji (Christien Unie).

Krajowy koordynator ds. walki z antysemityzmem ma za zadanie doradzać ministrowi sprawiedliwości w sprawach podejścia do antysemityzmu, bezpieczeństwa i zacieśniania współpracy między stronami zajmującymi się walką z tym zjawiskiem - informuje ministerstwo w komunikacie z 13 grudnia 2020 r. Koordynator nie został jeszcze powołany.

