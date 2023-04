Holandia: Badanie: 68 proc. obywateli za ograniczeniem prędkości na terenach zabudowanych do 30 km: h

68 proc. Holendrów zgodziłoby się na ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym do 30 km/h - wynika z badania Veilig Verkeer Nederland (VVN), organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Obecnie obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h, jednak samorządy największych holenderskich miast, m.in. Amsterdamu i Rotterdamu, chciałyby jego obniżenia właśnie do 30 km/h.

W ubiegłym roku burmistrzowie czterech holenderskich metropolii - Amsterdamu, Hagi, Rotterdamu i Utrechtu - wystąpili do rządu z apelem o wprowadzenie ograniczenia prędkości na terenie ich miast. Argumentowali, iż pomogłoby to znacząco zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na drogach, i przypomnieli badania, z których wynika, że 80 proc. wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi ma miejsce na terenie obszarów zabudowanych.

"W przeszłości dawaliśmy samochodom za dużo miejsca w miastach, teraz najważniejsza jest jakość życia. Jeśli chcemy lepiej chronić pieszych i rowerzystów, musimy podjąć działania" - przekonywali samorządowcy.

Okazuje się, że ich zdanie podziela większość mieszkańców Niderlandów. Z opublikowanych we wtorek badań VVN wynika, iż obniżenie prędkości na obszarze zabudowanym do 30 km/h popiera ponad dwie trzecie Holendrów. 66 proc. respondentów twierdzi, że użytkownicy dróg poruszają się zbyt szybko na obszarach zamieszkanych.

"Ryzyko śmiertelnych obrażeń jest znacznie niższe w przypadku kolizji przy prędkości 30 kilometrów na godzinę" - twierdzi Wendy Weijermars z Fundacji Badań Naukowych nad Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (SWOV), cytowana przez dziennik "Algemeen Dagblad".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek