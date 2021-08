Holandia: Branża gastronomiczna nie chce sprawdzać dowodów szczepień u klientów

Branża gastronomiczna w Holandii nie chce egzekwować od klientów obowiązku okazywania dowodu szczepienia przeciw Covid-19. „Dopóki nie będę musiał, nie poproszę przy wejściu o żadne zaświadczenia” - oświadczył szef organizacji branży hotelarsko-gastronomicznej KHN Rober Willemsen, cytowany przez dziennik „Financieele Dagblad”.

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) twierdzi, że egzekwowanie szczepień nie należy do przedsiębiorców. "KHN dostrzega dylematy społeczne związane z tym problemem, ale jest to temat do debaty politycznej, a nie dla branży turystycznej" - powiedział gazecie Willemsen.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na niejednoznaczność przepisów. "W sali bankietowej muszę poprosić wszystkich gości o certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu (na obecność koronawirusa - PAP), ale nie jest to konieczne w restauracji, pubie i ogródku gastronomicznym" - wskazuje Theo Potjes, właściciel restauracji w miejscowości Schaijk w południowej Holandii.

Według Roberto Payera, dyrektora hoteli Hilton i Waldorf Astoria w Amsterdamie, każdy ma prawo do własnej opinii, jednak "osoby, które odmówiły przyjęcia preparatu, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i przestać odwiedzać restauracje lub hotele". Jak zaznaczył, wolność kończy się tam, gdzie jest zagrożone zdrowie innej osoby. Zastrzegł zarazem, że do czasu, gdy nie będzie obowiązku szczepienia, pozostawia to w gestii klientów. "Nie pokażę im drzwi, to (byłby) krok za daleko" - ocenił.

Tymczasem premier Mark Rutte powiedział w poniedziałek wieczorem, że sprzeciwia się obowiązkowi szczepień przeciwko koronawirusowi. Jego zdaniem wskaźnik szczepień jest w Niderlandach wystarczająco wysoki a liczba infekcji systematycznie spada.

"Rząd nie chce wprowadzać obowiązku szczepień, jak to się dzieje obecnie w niektórych krajach" - powiedział Rutte.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek