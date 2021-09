Holandia: Branża gastronomiczna protestuje przeciwko planom dot. nowych obostrzeń epidemicznych

W Holandii od 25 września, aby odwiedzić restaurację lub bar, konieczne będzie okazanie certyfikatu zaszczepienia przeciwko Covid-19 - wynika z ustaleń rządu, które mają być ogłoszone we wtorek. "To nie jest do zaakceptowania" - głosi oświadczenie Koninklijke Horeca Nederland (KHN), organizacji branży gastronomicznej.

Nowa propozycja utrudni i tak niełatwą sytuację branży gastronomicznej - twierdzi KHN. "Można siedzieć obok siebie w pociągu i transporcie publicznym, a jednocześnie wprowadza się nowe bariery dla branży horeca" - czytamy w komunikacie organizacji.

Koninklijke Horeca Nederland zauważa, że od 25 września ma zostać zniesiony obowiązek zachowania 1,5 m dystansu, natomiast gastronomiczna będzie podlegać nowym ograniczeniom.

"Jestem naprawdę wściekły, bo to naprawdę nie do przyjęcia, że branża hotelarska musi teraz odgrywać rolę policjanta" - twierdzi przewodniczący KHN Rober Willemsen.

Zdaniem organizacji rząd chce wykorzystać nowe regulacje do tego, aby wywrzeć presję na społeczeństwo w celu zwiększenia wskaźnika szczepień.

"Branża hotelarska to salon społeczeństwa, w którym każdy jest mile widziany i powinien czuć się mile widziany" - podkreśla KHN. "Dlatego "nie akceptuje faktu, że branża gastronomiczna jest +wykorzystywana+ do ukrywania nieudanej polityki rządu" - dodano.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek