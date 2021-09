Holandia : Burmistrzowie apelują do rządu o skuteczniejszą walkę z korupcją

Kilkudziesięciu burmistrzów holenderskich miast wystosowało apel do rządu o skuteczniejszą walkę z przestępczością i korupcją. Włodarze miast domagają się także wzmocnienia policji. W ich ocenie obecny rząd nie radzi sobie z rosnącą przestępczością.

"My, burmistrzowie dużych i małych gmin, na co dzień widzimy konsekwencje rosnącej przestępczości" - piszą w liście do premiera Marka Ruttego samorządowcy. Ich zdaniem korupcja, groźby, zastraszanie, przemoc i coraz więcej morderstw, to codzienność niderlandzkich miast.

Chcą zaradzić sytuacji burmistrzowie postulują m.in. wzmocnienie uprawnień policji, zwiększenie nakładów na walkę z łamaniem prawa, a także usprawnienie pracy sądów i prokuratury.

"Zbyt długo siedzieliśmy cicho, teraz jest czas na działanie" - powiedział portalowi RTL Nieuws współautor listu Han van Midden burmistrz miasteczka Roosendaal na południu kraju.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek