Holandia: Były premier rezygnuje z członkostwa w partii, bo jest „za bardzo proizraelska”

Były premier Dries van Agt opuszcza chadecję. Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny jest jego zdaniem zbyt proizraelski i „nie popiera wystarczająco Palestyńczyków”. Według sondaży CDA straciła ostatnio dwie trzecie wyborców.

"Nie mogę już dłużej znieść tego niemiłosierdzia z jakim CDA traktuje Palestyńczyków" - napisał w oświadczeniu przekazanym mediom były premier.

Jego zdaniem partia jest zbyt proizraelska i nie potępiła "żydowskiej przemocy wobec Palestyńczyków w strefie Gazy".

Lider współrządzącej chadecji Woopke Hoekstra napisał w odpowiedzi na Twitterze, że jest mu bardzo przykro, że Van Agt zrezygnował z członkostwa w partii. "Jako partia jesteśmy zaangażowani w trwały pokój na Bliskim Wschodzie, pracując nad rozwiązaniem dwupaństwowym" - pisze Hoekstra.

Pod koniec maja Tweede kamer, izba niższa parlamentu, głosowała wnioski lewicy o wyrażenie poparcia dla Palestyńczyków. CDA głosowała przeciwko. "Zachowanie frakcji głęboko mnie rozczarowało i zraniło. Żegnam cię w smutku" - napisał były premier, który pełnił funkcję w latach 1977-1982.

Odejście Van Agta to nie jedyny kłopot chadeków. Najnowszy sondaż pracowni Maurice de Hond (MdH) daje CDA jedynie sześć mandatów, obecnie chadecja dysponuje 15 posłami. MdH prognozuje, że Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny może liczyć tylko na takie samo poparcie jak Partia na rzecz zwierząt (PvdD).

"Chadecja miała ostatnio tyle problemów, że mogłaby nimi obdarować wszystkie pozostałe partie razem wzięte" - powiedział PAP Michiel Driebergen, publicysta dzienników "Trouw" i "Reformatorisch Dagblad".

Partią wstrząsnęła afera korupcyjna w regionalnym rządzie Limburgii, z powodu której chadecja została z niego po prostu wyrzucona. Dodatkowo związany z CDA lobbysta Sywert van Lienden miał zarobić miliony euro na sprzedaży maseczek dzięki kontraktowi z rządem, w którym ministrem zdrowia jest były lider chadecji Hugo de Jonge. By tego było mało, z członkostwa w partii zrezygnował niezwykle popularny poseł Pieter Omtzigt. To właśnie on przyczynił się do ujawnienia afery z zasiłkami, która bezpośrednio przyczyniła się do upadku rządu Ruttego w styczniu 2021 roku.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek