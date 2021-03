Holandia: Chaos w głosowaniu korespondencyjnym, dużo nieważnych głosów

Rząd zmienia zasady liczenia głosów oddanych korespondencyjnie w trwających wyborach do izby niższej parlamentu. To odpowiedź na dużą liczbę nieważnych głosów.

Do ubiegłego piątku można było oddać głos korespondencyjnie w trwających od poniedziałku trzydniowych wyborach parlamentarnych w Niderlandach. Miało to być ułatwienie dla osób powyżej 70 lat, wprowadzone ze względu na pandemię COVID-19. W ten sposób głos mogło oddać 2,4 mln wyborców.

Dziennik Algemeen Dagbled informuje we wtorkowym wydaniu, że w gminie Bernheze w Brabancji, aż 8,5 procent oddanych w ten sposób głosów zostało unieważnionych. W przypadku tradycyjnego głosowania cztery lata temu, było to jedynie 0,3 procent głosów.

Holenderska Agencja Prasowa (ANP) informuje z kolei, że w gminach Roermond i Bergen op Zoom liczba nieważnych głosów oscyluje wokół 5-8 procent.

Algemeen Dagbled podaje najczęstsze powody nieprawidłowości: włożenie kart do głosowania do niewłaściwej koperty, brak samej karty lub brak podpisanej deklaracji o głosowaniu korespondencyjnym.

Rząd postanowił zmienić obowiązujące zasady. Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Kajsa Ollongren poinformowała we wtorek izbę niższą parlamentu, że "w niektórych przypadkach głosy przekazane pocztą, które nie zostały doręczone zgodnie z przepisami, mogą nadal być liczone przez lokale wyborcze".

Kajsa Ollongren wskazuje, że "jeżeli karta do głosowania jest ważna, pracownik lokalu wyborczego może włożyć kartę do urny".

Szef komisji wyborczej w Bernheze powiedział portalowi NOS, że panuje chaos. "Ciągle coś się zmienia, za każdym razem zmieniają instrukcje".

Osoby starsze, które podejrzewają, że zagłosowały nieprawidłowo, nie mogą już tego nadrobić. Jeszcze w ubiegły piątek, do godziny 17 można było zwrócić się do gminy o nową kartę do głosowania i koperty.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek