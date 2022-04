Holandia: „De Telegraaf”: musimy przestać kupować gaz od Rosji i wysłać ciężką broń Ukrainie

Symboliczne działania nie zakończą rosyjskiego barbarzyństwa - pisze w sobotę w komentarzu redakcyjnym “De Telegraaf”. Największa gazeta Niderlandów uważa, że Europa powinna przestać kupować rosyjski gaz i zacząć dostarczać Ukrainie ciężką broń.

"Każdego dnia pojawiają się nowe informacje o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie, a zabijanie cywilów jest częścią modus operandi armii Putina i ma na celu złamanie jakiegokolwiek oporu" - podkreśla redaktor naczelny "De Telegraaf".

Autor pisze, że utrata przez Rosję miejsca w Radzie Praw Człowieka ONZ, w której znajdują się też m.in. Chiny, Kuba i Wenezuela, jest bez znaczenia i potrzebne są konkretne działania. W jego ocenie polityka symbolicznych gestów Zachodu nie przynosi rezultatów.

"Machina wojenna Putina będzie działać tak długo, jak długo Europa będzie kupować gaz" - czytamy w "De Telegraaf". "To co powinno teraz pomóc Ukrainie to ciężka broń" - konkluduje najważniejsza gazeta Niderlandów.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek