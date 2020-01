Holandia: Delegacja parlamentu odwołała wyjazd do Rosji (aktualizacja)

Delegacja parlamentu Holandii odwołała we wtorek podróż do Rosji. Decyzja związana jest z tym, że jeden z posłów nie otrzymał pozwolenia na wjazd do tego kraju - poinformowała holenderska agencja ANP.

Według agencji decyzja zapadła we wtorek na posiedzeniu komisji ds. międzynarodowych holenderskiego parlamentu.

ANP przypomina, że miała być to pierwsza wizyta w Rosji holenderskich parlamentarzystów od 2008 roku.

"Komisja jest jednak głęboko przekonana, że Rosja nie powinna ingerować w sprawy dotyczące składu delegacji" - przekazała agencja.

W poniedziałek holenderski MSZ podał, że poseł Sjoerd Sjoerdsma, krytyczny wobec Moskwy członek centrolewicowej partii Demokraci 66, poinformował, że znalazł się na czarnej liście Kremla i nie będzie mógł uczestniczyć w planowanym na luty wyjeździe do Rosji.

Holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok próbował wyjaśnić sprawę za pośrednictwem rosyjskiego ambasadora w Hadze, jednak bezskutecznie.

Holenderscy deputowani nie po raz pierwszy spotykają się z odmową wjazdu do innego kraju. W 2011 roku jeden z członków populistycznej Partii Wolności miał zakaz wjazdu do Egiptu za jego krytykę pod adresem egipskich władz. I wtedy pozostali członkowie delegacji zdecydowali na znak solidarności, że nie pojadą do Kairu.