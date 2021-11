Holandia: Demonstracja przeciwników obostrzeń pandemicznych w Amsterdamie odwołana

Organizatorzy planowanej na sobotę w Amsterdamie międzynarodowej demonstracji przeciwników obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 poinformowali o odwołaniu akcji z powodu piątkowych zamieszek w Rotterdamie.

"Nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa uczestników" - głosi oświadczenie United We Stand, opublikowane na Facebooku. Organizacja zaapelowała, aby osoby, które planowały przyłączyć się do protestu, nie przyjeżdżały do stolicy.

O odwołaniu manifestacji poinformował także Urząd Miasta Amsterdamu (Gemeente Amsterdam).

W piątkowy wieczór w Rotterdamie doszło do starć manifestujących przeciwko restrykcjom sanitarnym a policją.

Policja otworzyła ogień do atakujących ją agresywnych demonstrantów. Siedem osób zostało rannych.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek