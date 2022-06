Holandia: Drugi obywatel Niderlandów zginął w walkach na Ukrainie

55-letni holenderski ochotnik Ron Vogelaar zginął w sobotę w walkach na Ukrainie. W maju media informowały o śmierci innego obywatela Niderlandów, który walczył po stronie ukraińskiej z Rosjanami. Według mediów w walkach ma uczestniczyć około 80 Holendrów.

Informację o śmierci Holendra, obok trzech innych zagranicznych ochotników z Francji, Australii i Niemiec, podał Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wszyscy zginęli w tym samym czasie.

Okoliczności śmierci ochotników nie zostały podane do publicznej wiadomości. "Nie ma słów, by wyrazić naszą wdzięczność za ich służbę i ostateczne poświęcenie. To niedoceniani bohaterowie, którzy przybyli tutaj, aby bronić wartości, w które wierzyli" - napisano w oświadczeniu Legionu.

Na początku maja w okolicach Charkowa śmierć poniósł inny 55-latek z Holandii. Miał on zginąć w wyniku rosyjskiego ostrzału tego miasta.

Wprawdzie ambasada Ukrainy w Hadze odmawia informacji ilu obywateli Holandii walczy na Ukrainie, media twierdzą, że jest ich obecnie około 80. W marcu dziennik "De Telegraaf" informował, że było ich wówczas 70.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek