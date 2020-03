Holandia: Dwie kolejne ofiary śmiertelne koronawirusa i 77 nowych zakażeń

W Holandii zmarły dwie kolejne osoby zainfekowane koronawirusem - poinformowały w niedzielę służby medyczne tego kraju. Jest też 77 nowych przypadków zakażenia Covid-19 - napisano w komunikacie.

Dwie nowe ofiary śmiertelne to mężczyźni w wieku 82 i 86 lat, którzy przebywali w szpitalu i cierpieli na inne schorzenia, zanim zostali zainfekowani koronawirusem.

W sobotę informowano o 188 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Holandii. W niedzielę liczba ta wzrosła do 265. Służby medyczne podały, że 131 zakażonych niedawno było we Włoszech. Holenderskie MSZ w niedzielę zaapelowało do obywateli o zrezygnowanie z wyjazdów do północnej części Italii.

W Holandii w wyniku epidemii Covid-19 zmarły dotąd łącznie trzy osoby. O śmierci pierwszej z nich - 86-letniego mężczyzny - poinformowano w piątek.