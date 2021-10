Holandia ewakuuje kilkudziesięciu Afgańczyków, którzy przedostali się do Pakistanu

Kilkudziesięciu Afgańczyków, którzy byli na holenderskiej liście do ewakuacji i nie mogąc dotrzeć na lotnisko w Kabulu, uciekło do Pakistanu, będzie teraz sprowadzonych do Niderlandów, informuje w środę holenderski MSZ.

58 afgańskich tłumaczy nie było w stanie zabrać się lotami ewakuacyjnymi ze stolicy kraju. Udało się im natomiast przekroczyć granicę lądową z Pakistanem i zgodnie z deklaracja MSZ Holandii, będą stamtąd zabrani do Niderlandów.

Tłumacze znajdują się obecnie w Islamabadzie. Z informacji przekazanej przez rząd parlamentarzystom wynika, że od sierpnia udało się sprowadzić około 370 Afgańczyków, którzy pracowali dla Holandii. Jest to m.in. lokalny personel ambasady w Kabulu oraz tłumacze pracujący dla holenderskiej armii.

W środę Centralna Agencja ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) poprosiła hotele i ośrodki wypoczynkowe o przyjmowanie osób ubiegających się o azyl. COA potrzebuje co najmniej 1000 miejsc dla nowych uchodźców.

Jak informuje dziennik "De Volkskrant" hotele są pytane, czy są w stanie przyjąć co najmniej trzydzieści osób na dwa tygodnie i zapewnić im trzy posiłki dziennie.

Obecny niedobór miejsc dla uchodźców wynika z połączenia rosnącej liczby wniosków o azyl i napływu Afgańczyków.

Jak podaje portal NU, każdego dnia do Holandii przybywa około 150 osób ubiegających się o azyl.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek