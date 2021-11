Holandia: Firma robiąca testy na obecność Covid-19 oskarżona o fałszowanie świadectw szczepień

Ministerstwo zdrowia oskarżyło firmę Spoedtest.nl o fałszowanie zaświadczeń o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Kontrolująca ponad 10 proc. rynku testowego w Niderlandach firma została zamknięta.

Ministerstwo zdrowia zakazało Spoedtest.nl w poniedziałek wieczorem prowadzenia jakiejkolwiek działalności testowej, a także odłączyła ją od systemu umożliwiającego wystawianie przepustek sanitarnych. Ponad 100 lokalizacji zostało zamkniętych.

Firma żałuje "drastycznej" decyzji ministerstwa i uważa, że zarzuty są bezpodstawne. "Moja firma nie wystawia fałszywych zaświadczeń o szczepieniach" - powiedział portalowi NOS Rasmus Emmelkamp, założyciel Spoedtest.nl.

Jak informuje portal, doszło do wielu zatrzymań a sprawa jest przedmiotem policyjnego dochodzenia. "Dążymy do zablokowania jak największej liczby nieuczciwie wydanych świadectw szczepień" - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik resortu zdrowia.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek