Holandia: Flaga Izraela zawisła na budynku parlamentu i rządu w Hadze

Na Binnenhof, czyli kompleksie budynków holenderskiego parlamentu i rządu w Hadze, umieszczono w poniedziałek rano izraelską flagę - podał dziennik „De Telegraaf”. Gazeta zauważa, że premier Niderlandów Mark Rutte zdecydował się na taki krok pomimo krytyki ze strony różnych partii politycznych.

Binnenhof to centrum holenderskiej polityki. Znajdują się tam zarówno siedziby parlamentu, jak i kancelarii premiera oraz niektórych ministerstw. Jak poinformował "De Telegraaf" w poniedziałek rano na jego głównym budynku pojawiła się flaga państwa żydowskiego na znak poparcia dla Izraela po ataku palestyńskiego Hamasu.

Jak przekazał rzecznik rządu była to decyzja premiera Ruttego, jednak nie należy jej traktować jako instrukcji dla władz samorządowych. "Gminy same zdecydują, czy to zrobić, czy też nie" - przekazał mediom rzecznik.

Niektóre samorządy już zdecydowały. W weekend umieszczenia flag Izraela na budynku ratusza odmówili burmistrzowie Hagi i Rotterdamu. Rzecznik burmistrza Rotterdamu Ahmeda Aboutaleba przekazał mediom, iż flaga nie zostanie wywieszona, albowiem "jest to konflikt międzynarodowy".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek