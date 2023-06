Holandia: Funkcjonariusz policji skazany wcześniej za rasizm został kierownikiem pionu ds. cudzoziemców

Policjant, który dwa lata temu został skazany za rasizm, został ostatnio awansowany na stanowisko kierownicze w komendzie policji w holenderskim Rotterdamie, gdzie został szefem pionu ds. cudzoziemców - informuje we wtorek dziennik „Algemeen Dagblad”.

Jak informuje gazeta w 2020 r. doszło do policyjnej interwencji w mieszkaniu znajdującym się w Dordrecht niedaleko Rotterdamu. W pewnym momencie wywiązała się szarpanina między policjantem a jednym z mieszkańców, która przerodziła się w bójkę. W jej trakcie funkcjonariusz miał podobno użyć rasistowskich określeń pod adresem mężczyzny.

"AD" podaje, że walka została zarejestrowana na nagraniach wideo i na tej podstawie sędzia wymierzył funkcjonariuszowi karę w wysokości 250 euro, a szef policji w Rotterdamie Fred Westerbeke przeprosił za zachowanie policjanta.

Z ujawnionej przez dziennik informacji wynika, że ukarany mężczyzna ostatnio został awansowany i będzie kierownikiem pionu ds. cudzoziemców w rotterdamskiej policji. Spotkało się to z oburzeniem adwokata poszkodowanego przez policjanta mieszkańca Dordrechtu. "To zdumiewające, że policjant skazany za rasistowską zniewagę trafia do miejsca, w którym ma pracować z osobami z innych kultur" - mówi prawnik cytowany przez gazetę.

Jak przypomina portal RTL Nieuws jednostka policji w Rotterdamie, w której pracuje policjant, już wcześniej była oskarżana o rasizm. Na przykład kilka lat temu pięciu policjantów wymieniało się na grupowym czacie rasistowskimi komentarzami m.in. w sprawie zamordowanej 16-letniej studentki pochodzenia tureckiego.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek