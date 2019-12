Holandia: Geert Wilders szybko zakończył konkurs karykatur Mahometa

Prawicowy holenderski populista Geert Wilders poinformował w niedzielę, że zakończył konkurs karykatur proroka Mahometa, już kilka godzin po jego ogłoszeniu.

Wilders napisał w tweecie, że międzynarodowe zainteresowanie konkursem pozwoliło mu zwrócić uwagę na znaczenie wolności wypowiedzi.

"Misja wykonana. Koniec konkursu" - napisał nad zwycięską karykaturą przedstawiającą zagniewanego mężczyznę z brodą.

56-letni Wilders, przywódca antyimigracyjnej, antysystemowej i antymuzułmańskiej Partii na rzecz Wolności (PVV), zaprosił na Twitterze swoich sympatyków, aby przysyłali mu rysunki satyryczne z osobą proroka.

W czerwcu ubiegłego roku zamierzał zorganizować podobny konkurs, ale zrezygnował po tym jak otrzymał liczne pogróżki grożące mu śmiercią.

Był też ostro atakowany przez społeczności muzułmańskie, a na ulicach holenderskich miast doszło wtedy do zamieszek. W Pakistanie na wieść o zamiarach Wildersa odbyły się wielotysięczne demonstracje protestacyjne.

W listopadzie 2018 roku holenderski sąd skazał na 10 lat więzienia Pakistańczyka, który miał przygotowywać zamach na Wildersa. Wcześniej opublikował on na Facebooku wpis, w którym zadeklarował zamiar wysłania polityka "do piekła" i wezwał innych muzułmanów, aby go poparli.

PVV, partia Wildersa, jest drugą co do liczby deputowanych partią w holenderskim parlamencie, lecz nie wchodzi w skład rządu.