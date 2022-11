Holandia: Główny inspektor pracy: w Holandii działa około 2,5 tys. nieuczciwych agencji pracy tymczasowej

Co siódma agencja pracy tymczasowej w Niderlandach, czyli ok. 2,5 tys. takich firm celowo łamie prawo - powiedział dziennikowi "NRC" holenderski generalny inspektor pracy Rits de Boer. Te firmy to "notoryczni przestępcy", którzy zwiększają swoje zyski wykorzystując migrantów ekonomicznych - podkreślił Boer.

"Tak dłużej być nie może" - zaznaczył główny inspektor pracy na łamach "NRC".

Jako przykłady łamania prawa przez agencje pracy tymczasowej podał płacenie stawek niższych niż płaca minimalna, zmuszanie do dłuższej pracy czy nakładanie na pracowników kar finansowych, np. za spóźnienie.

De Boer twierdzi, że agencje sprowadzają z krajów Europy Wschodniej nisko opłacanych pracowników do pracy w centrach dystrybucyjnych, szklarniach czy rzeźniach roztaczając przed nimi iluzje znakomitych warunków pracy.

Rzeczywistość okazuje się być inna - podkreślił inspektor. "Na przykład obiecuje się pracownikowi czterdzieści godzin pracy w tygodniu, a nagle okazuje się, że jest on potrzebny jedynie przez dwadzieścia" - powiedział gazecie urzędnik.

Z informacji głównej inspekcji pracy wynika, że w Holandii zdecydowana większość z około pół miliona migrantów zarobkowych znajduje zatrudnienie za pośrednictwem istniejących 17 tys. agencji pracy tymczasowej.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek