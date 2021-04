Holandia: Gwałtowny spadek zaufania do premiera

Premier Mark Rutte nie jest już najpopularniejszym politykiem w Niderlandach, a powodem spadku zaufania do szefa rządu jest ostatni kryzys polityczny związany z rozmowami na temat koalicji.

Przed marcowymi wyborami parlamentarnymi EenVandaag, popularny program publicystyczny telewizji NPO1, zapytał Holandrów jak postrzegają poszczególnych liderów partyjnych. Prawie we wszystkich kategoriach - najbardziej sympatyczny, najlepszy polemista, najbardziej kompetentny i inteligentny - zwyciężył Rutte, który stoi na czele Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD).

To już jednak przeszłość. Najnowszy sondaż pracowni I&0 Research pokazuje gwałtowny spadek zaufania do premiera. Badanie przeprowadzono w dniach 9-12 kwietnia i wzięło w nim udział łącznie 2023 Holendrów.

Według sondażu I&0 pod koniec 2020 roku Ruttemu ufało 70 proc. Holendrów, a obecnie jest to już tylko 38 proc. Szefa rządu wyprzedził Pieter Omtzigt z chadeckiej CDA, który przyczynił się do ujawnienia afery z zasiłkami, jaka bezpośrednio doprowadziła do dymisji rządu w styczniu.

Omtzigtowi ufa 54 proc. mieszkańców Niderlandów, a zaraz za nim plasuje się liderka socjalliberałów (D66) Sigrid Kaag - 46 proc. Za bardziej wiarygodnego niż Rutte uważany jest także Gert Jan Segers, szef konserwatywnej chadecji (CU), którego zaufaniem darzy 41 proc. respondentów.

Tak gwałtowny spadek zaufania do premiera jest bezpośrednią konsekwencją kryzysu politycznego, który wybuch na początku kwietnia.

Media ujawniły notatki negocjatorów prowadzących rozmowy w sprawie koalicji. W ujawnionej notatce pojawił się zapis "Omtzigt, działaj gdzie indziej". Wyglądało to tak, że Rutte chciał się pozbyć krytycznego posła chadecji. Premier zaprzeczał jednak, aby podczas rozmów koalicyjnych pojawiła się sprawa parlamentarzysty CDA.

Okazało się, że to nieprawda. Rutte przyznał, że o tym zapomniał. "Ja jednak nie kłamałem" - tłumaczył się w parlamencie. To nie pomogło i posłowie prawie jednogłośnie wyraził "dezaprobatę" dla premiera. Za głosowały nawet partie koalicyjne.

Powołano nowego negocjatora, który prowadzi rozmowy o koalicji, jednak po stanowczej wypowiedzi szefa CU, który wykluczył poparcie rządu z dotychczasowym premierem na czele, negocjacje utknęły w martwym punkcie.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek