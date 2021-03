Holandia : Historyczna porażka Partii Socjalistycznej w wyborach parlamentarnych

Potężna niegdyś Partia Socjalistyczna (SP) poniosła historyczną porażkę w wyborach parlamentarnych w Holandii, w których po raz czwarty z rzędu wygrali liberałowie premiera Marka Ruttego. Fatalny wynik zanotowali Zieloni (GroenLinks). Za to sukces odniosło prawicowe Forum dla Demokracji.

W zakończonych w środę wyborach parlamentarnych zwyciężyła Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) urzędującego premiera Ruttego. Może ona liczyć na 35 mandatów w 150-osobowej izbie niższej.

Kolejne miejsca, według prognozy Holenderskiej Agencji Prasowej (ANP) po przeliczeniu 88 proc. oddanych głosów, zajmują: socjalliberalna D66 - 24 miejsca (wzrost o 5 mandatów), populistyczna Partia na rzecz Wolności Geerta Wildersa (PVV) - 17 mandatów (strata 3 miejsc), Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) Wopke Hoekstry - 15 mandatów (strata czterech posłów).

Środowy exit polls pracowni IPSOS przewidywał utratę przez SP 6 z 14 dotychczasowych miejsc w izbie niższej parlamentu. Nieco łaskawsza dla socjalistów jest prognoza ANP, według której SP traci "jedynie" 5 mandatów.

"Niepowodzenie, to mało powiedziane", "to najgorszy wynik w tym stuleciu", "jestem w szoku" - to tylko kilka cytatów z działaczy SP, których przytacza dziennik "Algemeen Dagblad".

Jeszcze w 2006 r. Partia Socjalistyczna zdobyła 25 miejsc w Tweede Kamer, tj. Drugiej Izbie Stanów Generalnych (parlamentu), a w 2012 r. sondaże dawały jej wygraną z 30 posłami. Cztery lata temu partia uzyskała 14 mandatów, co było wtedy traktowane jako porażka. Obecny wynik to dla członków ugrupowania klęska.

Przegranymi wyborów jest także inna partia na lewicy - Zieloni (GroenLinks). Partia Jesse Klavera straciła, według prognozy ANP, połowę mandatów i musi się zadowolić 7 posłami.

Mieszane uczucia mogą mieć członkowie lewicowej Partii Pracy. PvdA utrzymała, zarówno według exit polls, jak i prognozy ANP, stan posiadania z poprzedniej kadencji. Z ramienia socjaldemokratów w izbie ponownie zasiądzie 9 parlamentarzystów.

O niewątpliwym sukcesie może za to mówić Thierry Baudet. Jego prawicowe Forum dla Demokracji będzie miało 8 posłów w nowym parlamencie, w poprzednim było ich dwóch. Zadowoleni mogą być także rozłamowcy FvD, który utworzyli ugrupowania JA21, zdobyli oni cztery mandaty.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek