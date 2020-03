Holandia: Już 82 przypadki zakażenia koronawirusem

Holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM) poinformował w czwartek o już 82 przypadkach infekcji koronawirusem w tym kraju. W ciągu ostatniej doby liczba zakażeń w Holandii wzrosła o 44.

Pierwszy przypadek Covid-19 zdiagnozowano w Holandii 27 lutego. Dotychczas nie odnotowano zgonu osoby zakażonej koronawirusem.

Niektórzy z pacjentów zostali hospitalizowani, pozostali są objęci kwarantanną. Jak zaznacza RIVM, większość osób u których stwierdzono obecność koronawirusa przebywała ostatnio w północnych Włoszech lub miała kontakt z wcześniej zakażonymi. W kilku przypadkach nie udało się stwierdzić źródła infekcji i władze medyczne badają te sprawy starając się dotrzeć do osób, które miały kontakt z chorymi.

Na wniosek RIVM holenderskie MSZ odradza obywatelom podróże do północnych Włoch, aby zapobiec dalszym infekcjom.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 79 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans koronawirusa to 107 zmarłych, ponad 3 tysiące zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych.