Holandia: Już ponad 37 tys. zakażonych koronawirusem; zmarło blisko 4,4 tys.

W ciągu ostatniej doby w Holandii zrejestrowano 655 nowych zakażeń koronawirusem, co zwiększa bilans wszystkich zakażonych do 37190; zmarło 120 osób - podał w sobotę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Całkowity bilans zgonów sięga 4409.

Liczba zakażeń może być w rzeczywistości wyższa, co wynika z faktu, że nie wszystkie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogłyby być zakażone, są poddawane testom - zaznaczono w codziennym komunikacie RIVM.

Eksperci Instytutu podkreślili, że notowana w ostatnich dniach liczba zakażeń nieznacznie zmalała, ale wciąż jest wysoka. W porównaniu do danych z kończącego się tygodnia wzrosła natomiast liczba przypadków śmiertelnych.

Zgonów od dwóch tygodni jest więcej, ponieważ wcześniej doszło do grupowych zakażeń w domach długotrwałej opieki społecznej. Liczba seniorów z tych ośrodków, którzy zmarli, wpłynęła na statystyki.

Eksperci RIVM podkreślają, że krzywa wzrostu zakażeń uległa spłaszczeniu, co ma związek z zastosowaniem w kraju nadzwyczajnych środków, czyli ogłoszeniem ogólnokrajowej kwarantanny. W rzeczywistości koronawirus rozprzestrzenia się w Holandii wolniej niż mogłoby to mieć miejsce, gdyby nie zastosowane restrykcje.