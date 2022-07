Holandia: Katowice oficjalnie otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024

Podczas konferencji EuroScience Open Forum 2022 w Lejdzie w centralnej Holandii, odbyła się w sobotę oficjalna ceremonia przekazania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki (EMN) 2024. „To wyróżnienie jest równie prestiżowe jak miano Europejskiej Stolicy Kultury czy prawo do organizacji igrzysk” – powiedział PAP prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Decyzja o wyborze Katowic została ogłoszona w grudniu 2021 roku, jednak oficjalne wręczenie tytułu nastąpiło w sobotę w Lejdzie, Europejskim Mieście Nauki 2022, podczas konferencji poświęconej kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom.

"Katowice otrzymały to wyróżnienie dzięki wspólnym staraniom władz miasta oraz środowiska akademickiego" - powiedział prof. Koziołek i dodał, że przyznanie tytułu jest konsekwencją uznania miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego i innych katowickich uczelni za doświadczonych współorganizatorów i gospodarzy ogólnoświatowych wydarzeń.

Miasto Katowice zgłosiło swoją kandydaturę w 2021 r. razem z Uniwersytetem Śląskim, a starania wsparły inne katowickie uczelnie. Pod dokumentem powołującym tzw. konsorcjum uczelni podpis złożyło 22 grudnia ubiegłego roku siedmiu rektorów reprezentujących śląskie uczelnie - Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider oraz miasto Katowice jako strategiczny partner konsorcjum.

"Jeszcze nie otwieramy szampana, bo wiemy, że czeka nas ogromna praca" - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa, odbierając od burmistrza Lejdy symboliczny klucz, będący symbolem EMN. Prezydent podkreślał, że tytuł daje szansę na zwiększenie zaangażowania mieszkańców regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych, a także zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej. Obecny podczas uroczystości marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski podziękował rektorom katowickich uczelni zdobytego wyróżnienia. "Znakomita robota" - zwrócił się do obecnych na sali rektorów.

Razem z tytułem Katowice otrzymały także prawo do organizacji EuroScience Open Forum w 2024 r. Jak zadeklarowały władze miasta, ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie a do stolicy Śląska przyjadą największe autorytety świata nauki.

"Stolica Górnego Śląska przez lata kojarzona głównie z kopalniami i hutami, dziś przechodzi transformację, a jej nowym przemysłem jest nauka. Symboliczny wybór Katowic dowodzi, że najważniejsze wyzwania rozwojowe ukryte są w potencjale innowacyjnym tego regionu" - powiedziała PAP dr Anna Budzanowska, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. Europejskiej Stolicy Nauki Katowice 2024.

Tytuł przyznaje od 2004 r. co dwa lata European Association for the Advancement of Science and Technology (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii) i przed Katowicami otrzymały go m.in. Barcelona, Dublin, Sztokholm oraz Leida. Katowice są pierwszym miastem z Europy Środkowo-Wschodniej uznanym za Europejskie Miasto Nauki.

Jak deklaruje Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii, tytuł przyznawany jest w celu pogłębienia zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa w stronę nauki w poszczególnych miastach europejskich. Ma także na celu ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, czytamy na stronie internetowej organizacji.

Z Lejdy Andrzej Pawluszek