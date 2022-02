Holandia: Konflikt z konkurencją może być motywem ataków na polskie supermarkety

Adwokat Antonia N., jednego z oskarżonych o udział w atakach na polskie supermarkety w Holandii w latach 2020-2021, twierdzi, że były one spowodowane walką konkurencyjną - wynika z przebiegu rozprawy przed sądem w Alkmaar.

27-letni Antonio N. jest oskarżony o to, że był kierowcą podczas dwóch ataków na sklepy sprzedające polskie produkty w Beverwijk w zachodniej Holandii i Heeswijk-Dinther we wschodniej części kraju. Miało do nich dojść w grudniu 2020 r.

Adwokat oskarżonego powiedział podczas poniedziałkowej rozprawy, iż jego klient jest tylko "pionkiem" w konflikcie między konkurującymi ze sobą "dużymi graczami", którzy prowadzą te sklepy.

Po raz pierwszy w sądzie pojawił się wątek możliwego tła ataków. Wcześniej były to jedynie podejrzenia prokuratury. Właściciele zaatakowanych sklepów, iraccy Kurdowie, twierdzili wcześniej, że nie znają motywów sprawców.

W grudniu 2020 i na początku stycznia 2021 roku doszło do ataków na polskie supermarkety w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk i Tilburgu. Następnie ładunki eksplodowały w polskich sklepach w Lelystad i Rotterdamie, miastach leżących w środkowej części kraju.

Jeden z ostatnich ataków miał miejsce pod koniec czerwca 2021 r. w Panningen na południu Holandii. Sklep przy Pastoor Huijbenplein został zaatakowany w ciągu miesiąca aż trzy razy.

W biurze rzecznika policji w Maastricht poinformowano wówczas PAP, że ataki mogą mieć ze sobą związek i "obecnie trwają w tej sprawie czynności dochodzeniowe".

W sumie prokuratura ściga dziewięć osób. Jeden z nich, mieszkaniec Amsterdamu Hyron A., przyznał się do winy pod koniec zeszłego roku.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek